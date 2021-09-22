同欣電9月出貨將回升 外資上調今年獲利預估

外資今 (22) 日出具報告指出，同欣電 (6271-TW) 隨著東南亞情況改善，9 月出貨將回升，整體第三季營收可望達 25 億元，優於市場預期，第四季營收季減幅也控制在個位數，因此上調今年營收、每股純益預估，分別達 139 億元、14 元。

外資表示，同欣電近日受手機 CIS 訂單下滑、供應鏈生產受限等影響，股價過去一個月回落約 15%，但在東南亞疫情改善，9 月出貨量將回升，帶動營收高於市場預期，第四季營收也較本季下滑個位數百分比，優於往年衰退 5-10%。

展望明年，同欣電預期，四大產品線將呈現成長態勢，尤其射頻模組，受惠低軌衛星、基地台兩大需求，以及今年比較基期較低，將是成長幅度最大的產品線。

同欣電也正與多位汽車 CIS 客戶、陶瓷基板客戶進行產能協議，以支持明年成長，外資看好，由於現今處於半導體產業景氣順風，同欣電獲利表現也可望再優於過往。

外資認為，受惠銷售暢旺、產品組合優化，同欣電今、明年營收約 139.31 億、153.69 億元，稅後純益 25.11 億、27.43 億元，每股稅後純益 14.04 元、15.34 元。