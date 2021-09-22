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日勝生集團日鼎水務與銀行團簽署98.2億元聯貸合約

鉅亨網記者張欽發 台北
日勝生集團日鼎水務與銀行團簽署98.2億元聯貸合約，左爲日勝生董事長林榮顯。(圖：日勝生提供)
日勝生集團日鼎水務與銀行團簽署98.2億元聯貸合約，左爲日勝生董事長林榮顯。(圖：日勝生提供)
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日勝生建商BOT授信

上市建商日勝生 (2547-TW) 孫公司日鼎水務完成與銀行團簽署聯合授信合約，計畫引進 98.2 億元聯貸資金，展現金融界對綠色金融的支持，實踐政府 5+2 產業創新「循環經濟」政策願景。

日鼎水務構建桃園市政府桃園縣桃園地區污水下水道系統建設興建、營運、移轉（BOT）計畫，為台灣最大水資源回收系統 BOT 案，2020 年營收 22.09 億元。日鼎水務此次聯貸，由兆豐銀行擔任統籌主辦銀行，彰化銀行及合作金庫為共同主辦銀行，邀集上海商銀、台中銀行、台新銀行、全國農業金庫、安泰銀行、板信銀行、星展銀行、華南銀行及臺灣中小企業銀行共 12 家銀行共組聯貸銀行團，獲得熱烈支持，最終以 98.2 億元簽訂聯合授信合約。

為呼應政府發展循環經濟與再生能源政策，日勝生自 2012 年開始，即 100% 持有孫公司日鼎水務，全力建設桃園北區水資源回收中心成為銀級綠建築，並佈建大桃園區污水下水道系統，規模涵蓋桃園約 7610 公頃六個都市計畫區，2020 年廢水處理量已較 2019 年增加 24%。日鼎水務並投入約 100 億元，持續開發桃園北區水資源回收一、二期擴廠工程，於 2020 年底完成水資源中心二期擴廠，並接通桃園北區 115 公里地下管網，用戶接管戶數達到 10 萬戶，每日可處理污水量 10 萬噸，後續第三期將規劃納入八德地區、內壢地區、擴大桃園延平地區、龜山地區用戶接管作業，計畫在 2026 年底達到接管戶數 19.1 萬戶，全案目標在 2047 年達到大桃園地區用戶接管數 25.1 萬戶。

日勝生指出，日鼎水務為優化再生水業務，使用具有專利的 BioNET（生物網膜）結合 MBR（薄膜生物反應）過濾技術，每日可產生 3.1 萬噸可循環利用再生水，改善南崁溪河川水質。另因應廢水污泥處理系統副產品沼氣，日鼎水務正同步研擬回收沼氣發電技術，計畫未來以此再生電力，可循環支持下水道系統運作。目前沼氣可回收量依照行政院農委會沼氣發電研究數據計算，未來待沼氣技術成熟，每年預計可循環產生超過 25 萬度電力。

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