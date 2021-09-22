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〈五倍券來了〉兆豐台灣pay數位券夯爆 不到1小時打破去年全紀錄

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
不到1小時打破去年全紀錄！兆豐台灣pay綁定數位券夯爆。(圖：兆豐銀行提供)
不到1小時打破去年全紀錄！兆豐台灣pay綁定數位券夯爆。(圖：兆豐銀行提供)
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五倍券兆豐台灣pay振興券

振興數位券綁定首日，在各家官網一片當機哀號中，仍有銀行傳出喜訊！兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行宣布，兆豐台灣 pay 自上午 9 點起開放綁定，短短不到一小時，主綁人名額便已衝破 2 萬戶，超越去年兆豐台灣 pay 一整個月的振興數位券所有綁定人數。

為了鼓勵民眾今年振興券選用台灣 pay，兆豐銀行今年斥資近億元大推優惠，除狂撒優惠不手軟外，跨單位也組成振興小組隨時待命，從資訊系統、行銷、宣傳、到第一線客服，全都上緊發條備戰，加上前置準備期便積極向客戶宣傳優惠奏效，今日一開放綁定果然勢如破竹、傳出捷報，不只主綁人打破去年的全紀錄，若再加計共同綁定的被綁人，以每戶約綁 3 人計算，等於今年已經突破 6 萬人綁定兆豐台灣 pay，成長相當驚人。

兆豐銀行此次加碼狂推的兆豐台灣 pay 優惠，除綁定完成可拿政府送的 5 千元，兆豐再送最高 800 元加碼禮，首次綁定消費再送 100 元，加上台灣 PAY 2% 回饋 100 元，總計 6000 元就能輕鬆入袋，此外，兆豐還特地加碼推出 5000 元全額返現等超值大獎，抽中等於振興金兆豐加倍給，最高可獲得 11,000 元，再加上全台上萬家台灣 pay 特約商店最高 20% 的回饋、台灣 pay 千萬抽獎機會及早鳥 500 元好食券，成功吸引許多民眾綁定，創下佳績。

今年數位振興券綁定時間從 9 月 22 日起至明年 4 月 30 日皆可綁定，而家戶共同綁定時間則為 9 月 22 日至 10 月 1 日，接著 10 月 8 日就可以正式開始消費。

台灣 pay 可以綁定約 12 家銀行的信用卡、金融卡，這兩種形式，都是透過 QRCode 掃描的方式付款。台灣 pay 加碼禮 800 元 (前 41250 名) 或是 500 元 (第 41251 到 62500 名)，即便錯過此早鳥的加碼禮，後續綁定台灣 pay 也都還可以獲得 300 元加碼禮，且名額無上限，綁定後花滿 5000 元回饋 2%，換算可拿 100 元，光基礎回饋就有 400-900 元不等。

若是首次使用「台灣 Pay」又選擇至祭出消費回饋 20% 的特定店家消費，各再回饋 100 元（名額無上限）及 1000 元，如果使用共同綁定，5 人最高再回饋 500 元，加上基礎最高回饋的 900 元，等於最高回饋可拿到 2500 元，此外，還有三重抽獎活動，最大獎為百萬現金。

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