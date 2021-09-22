〈美股早盤〉Fed發布政策決議前夕 道瓊開高漲逾200點

等待美國聯準會 (Fed) 發布最新政策決議前夕，美股週三 (22 日) 再度開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.6％，那斯達克綜合指數漲 0.2％，標普 500 指數漲 0.4％，費半漲 0.5％。

本週稍早，中國恒大債務危機帶來的不確定性，加上美國兩黨對舉債上限意見分歧，引發市場動盪，道瓊指數單日跌幅寫 7 月以來最大，標普 500 指數則創 5 月以來最大單日跌幅。

然而，中國恒大旗下恒大地產集團週三宣布已和債券持有人達成協議，將如期支付國內債券利息，稍微緩解市場的擔憂情緒，中國人行也在同日宣布向市場挹注人民幣 900 億元資金，以確保銀行體系流動性充裕。

此外，美國眾議院週二表決通過，將暫停舉債上限至 2022 年底，並為政府提供暫時資金，防止政府關門，不過，市場預計該法案將在參議院遭到否決。

Fed 將在台北時間週四 (23 日) 凌晨 2 點發布政策決議，除了經濟展望外，市場還將關注 Fed 是否釋出任何有關縮減購債的信號，包含縮減的速度及規模，以及 Fed 多數官員的升息預期。

截稿前，10 年期美債殖利率持平 1.324％。

個股消息面，聯邦快遞 (FDX-US) 週二下調全年獲利展望，開盤跌逾 7%，快遞同業 UPS(UPS-US) 也跌逾 3％。

截至台北時間週三 (22 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 199.34 點或 0.59%，暫報 34119.18 點

那斯達克綜合指數上漲 24.70 點或 0.17%，暫報 14771.10 點

標普 500 指數上漲 18.50 點或 0.42%，暫報 4372.69 點

費半上漲 17.15 點或 0.51%，暫報 3362.18 點

台積電 ADR 上漲 0.23% 至每股 115.23 美元

十年期美債殖利率持平於 1.324%

紐約輕原油上漲 1.69％ 至每桶 71.68 美元

布蘭特原油上漲 1.71% 至每桶 75.63 美元

黃金下跌 0.22% 至每盎司 1774.20 美元

美元指數上漲至 93.23

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤下跌 7.16％，至 234.01 美元。

聯邦快遞週二盤後公布 2022 會計年度 Q1 財報，因人力成本大幅增加侵蝕獲利，聯邦快遞 Q1 調整後 EPS 遜於華爾街預期，並下調全年獲利展望。此外，因應成本上升，聯邦快遞計劃 11 月起對特定送貨服務加收燃料附加費。

Marin Software(MRIN-US) 早盤上漲 88.75％，至 10.74 美元。

Marin Software 宣布與 Google 達成收益分潤協議，且雙方將共同開發企業技術平台和軟體產品。

Adobe(ADBE-US) 早盤下跌％，至美元。

Adobe 週二盤後公布 2021 會計年度 Q3 財報，營收和獲利均勝預期，且 Q4 財測也優於華爾街預估，不過，市場分析認為，鑑於 Adobe 過去 6 個月漲幅已逾 40%，優於預期的財報可能早已反映在股價上。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 公布美國 8 月成屋銷售年化總數，預期 584 萬戶，前值 599 萬戶

台北時間 22:00 公布美國 8 月成屋銷售年化月增率，預期 - 2.5%，前值 2.0%

台北時間 22:30 公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 642.2 萬桶

華爾街分析：

貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 認為，Fed 將宣布已就縮減購債進行討論，但不會提供任何細節。他預計 Fed 將提供一個框架，以便在 11 和 12 月展開行動。

摩根大通 (JPMorgan) 分析師 Tohru Sasaki 則稱，縮減購債計劃基本上勢在必行，對匯市來說，最關鍵的在於利率點陣圖和鮑爾的評論如何影響美國利率預期。

MacroPolicy Perspectives 總裁 Julia Coronado 預計，Fed 將在本次會議告知即將縮減購債，或是仍計劃今年展開行動，並在 11 月或 12 月正式宣布，這次會議並非真的要採取什麼行動，只是提醒我們經濟復甦仍有所進展，且 Fed 正在展開漸進式的貨幣政策正常化過程。