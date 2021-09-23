暢銷的秘密？蘋果iPhone誕生14年累計銷售突破20億台

週三 (22 日) 蘋果 iPhone 誕生已經來到第 14 個年頭，全球累計銷售突破 20 億台，iPhone 持續暢銷有 2 大秘訣。

投行 Asymco 分析師 Horace Dediu 週三的一份報告顯示，iPhone 的活躍用戶超過 10 億，在美國的市佔約為 60%，由於從 Android 手機換到 iPhone 的高轉換率，以及 iPhone 的低轉換率，該市佔率持續升高。

果迷可以用任何價位進入蘋果的生態系統 (圖片：蘋果)

蘋果全球累計 iPhone 銷量超過了 20 億台，達到了新里程碑，主要歸功於 2 大因素，首先，蘋果提供比過往更多的 iPhone 配置，再者，果迷可以用任何價位進入蘋果的生態系統。

電信運營商獎勵增值，iPhone 以舊換新，促使許多可能猶豫的人換新機，二手 iPhone 廣泛使用，從而降低 Android 用戶轉換使用 iPhone 的門檻。對那些考慮蘋果年度新機的果迷來說，價格不是太大的問題，蘋果推出各種低中高價位的 iPhone。

蘋果全球累計 iPhone 銷量超過了 20 億台 (圖片：蘋果)

蘋果還積極提供激發消費者興趣的新功能，好比電影模式和更好相機鏡頭，蘋果仍持續不斷研發新的功能，這些都是為什麼蘋果不僅賣出超過 20 億台 iPhone，而且將持續打破銷售里程碑的原因。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.23%，暫報每股 145.20 美元。