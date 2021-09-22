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〈恒大危機〉違約風暴壟罩金融業 彭博：美大型銀行曝險極低

鉅亨網編譯張博翔
違約風暴壟罩金融業 彭博：美大型銀行曝險極低（圖：AFP）
違約風暴壟罩金融業 彭博：美大型銀行曝險極低（圖：AFP）
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恒大恒大危機美國銀行股違約風險花旗大摩小摩美銀

中國恒大集團債務違約事件使周一全球風險資產大跌，銀行是否身陷風暴引起市場關注，彭博周二 (21 日) 報導，花旗、摩根大通、摩根士丹利與美銀等美國上市銀行與恒大的業務不多，曝險有限且幾近於零。

花旗集團發言人 Danielle Romero-Apsilos 表示，該行對恒大的間接曝險很小，且並未對該集團有過度業務依賴。

花旗 (C-US) 第二季的海外業務收入高於北美業務，其中中國總曝險較去年同期略增至 198 億美元，但這僅占公司信貸總額的 1.1%。花旗表示，該集團在中國的信貸組合主要集中在國營、跨國企業，且多年來虧損水準較低。

消息人士表示， 摩根大通 (JPM-US) 和花旗一樣曝險不大，美國銀行 (BAC-US) 甚至不存在間接的曝險，因為該行將中國業務限制在美國公司相關的子公司身上。

小摩、美銀、大摩都拒絕對此報導置評。

債務研究機構 CreditSights 報告顯示，恒大的主要銀行債權人並未包含任何一家美國上市銀行，分析師 Jesse Rosenthal 表示，高盛 (GS-US) 和摩根士丹利雖然出現在債權人名單中，但主要透過資產管理部門，且僅為少量美元債務。整體美國銀行業對恒大的曝險幾近於零。

恒大負債超過 3000 億美元，被認為是全球最多負債的房地產開發商，由於美國大型銀行多年來試圖在中國站穩腳跟，因此恆大違約風險使市場格外關注全球金融體系、整體經濟是否將受到影響。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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