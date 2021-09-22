恆大事件創造個股空間

中秋假期結束，台股因為國際股市重挫以及中國恆大事件影響開低走低，指數技術面長黑摜破短期頸線 17122 點，收盤跌破萬七關卡，晶圓雙雄以及金融股跌幅靠前，整體氣氛相對悲觀，然而恆大事件的風暴中心之一中國上證綜合指數以及深圳中小指都是上漲，顯然中國市場並沒有被影響太多，操作邏輯上外資在中國受創提款亞洲其他國家降低虧損，對台北股市而言短期影響指數走勢但是長期仍是讓籌碼更加穩固。

盤面晶圓雙雄首當其衝下跌，然而個股部分很精彩：IP 矽智財股還有力旺創高；特用化學永光再度大漲；第三代半導體化合物還有越峰大漲；低於軌道衛星也有台揚漲停；電動機車概念有信音漲停板；電商有網家漲停；還有許多中小型股強勢表態，這邊主流並不明確屬於單兵作戰，操作上儘量採取低接的操作，同族群概念強勢股爆量就準備休息讓周邊個股來接棒演出。

明天操作邏輯上可以注意 IP 股位階最低的智原；低軌道衛星本益比最低的昇達科；利基型記憶華邦電以及晶豪科；物聯網應用大未來網通 IC 的亞信以及九暘；PCB 中的金像電以及 CCL 的聯茂都可以好好注意。

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