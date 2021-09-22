〈五倍券來了〉飯店優惠方案出籠 晶華送萬元抵用金史上最高

振興五倍券今 (22) 日起開放數位綁定，飯店業者也陸續推出相關促銷方案搶食消費大餅，晶華 (2707-TW) 宣布祭出「0 元入住再送 10000」，創晶華史上最高回饋紀錄，而台北君悅酒店同樣強打面額加碼抵用 1.5 倍的高優惠。

晶華說明，集團整合旗下各酒店的住宿和餐飲資源，9 月底推「0 元入住再送 10000」振興住宿專案，持一本振興券 5000 元入住，即可獲贈晶華酒店餐飲消費金 5000 元、住宿抵用金 5000 元。

晶華強調，旗下太魯閣晶英、台南晶英、礁溪晶泉丰旅和捷絲旅西門館、三重館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館、台南十鼓館等，均可抵用 500-1000 元不等的住宿費用。

晶華董事總經理吳偉正表示，此次回饋額度創晶華酒店史上最高紀錄，並整合了集團旗下各姐妹酒店的強大資源提供住房抵用金，力拚一舉拉升第四季業績表現。

台北君悅酒店則指出，首波五倍券優惠將於 10 月 8 日至 11 月 30 日起跑，消費者只要持任一面額五倍券或好食券支付餐飲消費，即享面額加碼抵用 1.5 倍優惠。

台北君悅表示，館內凱菲屋自助餐也將於 10 月 1 日開放全餐期內用，並規劃推 150 道全新吃到飽菜色，甫開放訂位，10 月各餐期訂位率已近 95%，預計第四季餐飲業績可望較第三季成長 20%。