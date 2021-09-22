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〈台幣〉外資大舉匯出一度貶破27.8字頭 收27.782元逾3周新低

鉅亨網新聞中心
〈台幣〉外資大舉匯出一度貶破27.8字頭 收27.782元逾3周新低。(鉅亨網資料照)
〈台幣〉外資大舉匯出一度貶破27.8字頭 收27.782元逾3周新低。(鉅亨網資料照)
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新台幣美元匯率貶值外資

中秋長假後首個交易日，外資大舉賣超台股並匯出，新台幣匯率午盤前貶破 27.8 字頭，台北外匯市場成交量能明顯放大，不過，外資午後縮手，新台幣美元貶幅收斂，終場收在 27.782 元，貶值 4.6 分，仍為逾 3 周新低。

新台幣美元匯率今 (22) 日以 27.77 元貶值開出後，在外資大量買美元下，一度貶至 27.815 元，貶值 7.9 分，匯價見到 27.8 字頭後，出口商也紛紛進場拋匯，支撐台幣走勢。

台北外匯市場午盤前就爆出 9.63 億美元的成交量，但外資下午匯出力道轉弱，甚至有部分匯入需求，新台幣美元終場貶值 4.6 分，以 27.782 元作收，全日成交值 13.06 億美元，元太外匯市場成交值 4.635 億美元，合計 17.695 億美元

受中國恒大債務危機影響，國際股市中秋連假期間大跌，台股今天開盤也補跌，電、金、傳全面湧現賣壓，大盤一度重摔逾 430 點，直接摜破萬七、半年線，終場下跌 350 點，收在 16925 點，外資大舉賣超 354 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數勁揚 0.45%，菲律賓幣重貶 0.61%，新加坡幣貶值 0.44%，歐元貶值 0.37%，人民幣貶值 0.25%，新台幣貶 0.17%，韓元平盤，日圓則相對升值 0.47%。

新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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