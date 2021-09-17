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7月份外資持有美國公債規模 創下歷史新高

鉅亨網編譯凌郁涵
7月份外資持有美國公債規模創下歷史新高(圖片：AFP)
7月份外資持有美國公債規模創下歷史新高(圖片：AFP)
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美國公債外資7月

根據美國財​​政部在週四 (16 日) 公佈的數據顯示，7 月份外國投資者持有美國公債的規模連續第 4 個月增加，創下歷史新高。

數據顯示，7 月份外國投資人持有美國公債的規模達到 7.54 兆美元，創下歷史新高，高於 6 月份時的 7.50 兆美元

道明證券 (TD Securities) 資深美國利率策略師 Gennadiy Goldberg 表示：「全球普遍低利率是一項重要的推動因素。儘管美國公債殖利率較低，但是仍然高於許多其他主要國家的政府公債殖利率，因而促使更多投資者轉向美國公債。」

Goldberg 也表示，7 月份美國公債殖利率出現了相當顯著的下滑，數據表明，有部分原因是由外國投資追捧美債所推動。

美國 10 年期公債殖利率於 7 月初時為 1.4680%，到了 7 月底已經大跌了約 24 個基點至 1.2256%。

總體而言，7 月份外國投資人對美國公債的淨流入達到 1260 億美元，遠高於 6 月份修正後的 320 億美元淨流入。

日本仍然是最大的美國公債持有者，7 月淨持有 1.31 兆美元美國公債，高於 6 月份的 1.28 兆美元。中國持有的美國公債增加至 1.07 兆美元，為 5 個月來首次增加。

與此同時，在過去 12 個月中，外國投資人有 10 個月買超美股，但是在 7 月份賣出了 343.1 億美元的美股，創下至少 4 年來的單月歷史新高。

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