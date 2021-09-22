台股重摔350點 三大法人賣超426.81億元 外資狂倒貨大砍354億元

中國恒大事件持續發酵，台股今 (22) 日開盤難逃補跌命運，電、金、傳一片綠油油，台積電、聯發科等權值股賣壓沉重，大盤一度重摔逾 430 點，摜破萬七、半年線，終場下跌 350 點，收在 16925 點，三大法人合計賣超 426.81 億元，其中外資狂倒貨，大砍 354 億元。

加權指數成交值不到 3000 億元。觀察法人籌碼變動情形，外資今天大舉賣超 354.97 億元；投信連續 8 個交易日買超，今天敲進 21.58 億元，護盤意味濃厚；自營商轉為賣超 93.44 億元，三大法人合計賣超 426.81 億元。

美股那斯達克、費城半導體指數長假期間重挫，台積電今天展開補跌，大跌逾 2%，終場收在 586 元，單日市值蒸發 3630 億元；晶圓代工廠聯電也跌近 2%，收在 64.6 元；世界先進更是重摔半根跌停板。

觀察其他電子股表現，聯發科重挫逾 3%，整體 IC 設計股賣壓沉重，瑞昱大跌近 7%，智原、創意兩檔矽智財 IP 股下挫逾半根停板，創惟、敦泰、威盛、凌陽、義隆等，跌勢也相當重。大立光大跌近 5%，力守 2300 元關卡，信驊持續挑戰股后寶座，最高來到 2310 元，尾盤收小黑，但兩檔差距越來越小。

網通族群今天成為資金避風港，鴻海集團轉投資台揚拿下美國衛星廣播服務商 Dish Networku 訂單，傳出本季已經開始出貨及安裝，吸引法人搶進，今天股價翻紅並衝上漲停 72.2 元，創 20 多年新高，啟碁、智邦等網通廠也有不錯表現。

美國鋼鐵宣布建新廠後，被華爾街分析師潑了冷水，股價不漲反跌，中國寶鋼同步重摔，國內鋼鐵股今天也遭到空軍狙擊，中鋼大跌近 4%，收在 36.3 元，春源、中鴻、官田鋼、彰源、運錩等重挫逾半根停板，鋼鐵類股指數終場下挫 4.5%，為盤面最弱勢族群。