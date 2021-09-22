台股跌破半年線後選股策略 法人看好兩大族群

市場近日受中國房產巨頭恒大集團債務危機影響，台股今 (22) 日早盤一度跌逾 400 點，萬七再度失守，在外資急撤下，台股重挫，恒大事件的不確定性，加上美國聯準會正進行為期兩天的利率會議，市場觀望情緒濃厚。逢低的選股策略方面，法人對電子類股的正向看法不變，但將更側重半導體、電動車產業。

外資上週微幅流入台股 0.7 億美元，但今天因為恒大風暴，出現秋節變盤，台股重摔 350 點，三大法人賣超 426.81 億元，其中外資狂倒貨大砍 354 億元。中信綠能及電動車 ETF 經理人張士琳表示，除了恒大財務風波，疫情及聯準會政策仍是市場關注重心，因為疫情導致的產線停擺狀況尚未停歇，市場正關注 Delta 病毒是否會因為進入冬天而出現另一波高峰，以及 Fed 縮表的態度將影響投資人信心，短期台股預料將陷入高檔震盪，建議選擇未來訂單能見度高的產業擇優布局。

張士琳指出，隨著電動車於全球熱銷，目前仍然看好電動車供應鏈未來表現，隨第四季進入汽車產業旺季，加上新舊傳統車廠爭相搶進電動車市場，今年以來台灣汽車零組件大幅成長 16.6%，預估車用零組件訂單需求將可望延續至明年上半年。

中信關鍵半導體 ETF(00891-TW) 經理人張圭慧表示，半導體產業的超級循環持續展開，從 5G、電動車、資料中心、智慧家庭… 各項科技前沿的突破都提高半導體的應用，終端需求帶動晶片需求急增，例如高速運算帶動高速傳輸介面晶片需求，電動車將驅動車用晶片未來 10 年高速增長等等，尤其台灣半導體產業具全球競爭力，可望長期受惠，建議投資人可長期持有相關標的。

中國信託投信表示，整體來說，上週新興亞股表現相對平淡，漲幅最佳的市場分別為印度、印尼，漲幅為 1.2%、0.6%，南韓及越南週線皆微幅上揚 0.5%；台股由於美股拉回整理，及中秋長假影響，週線回檔 1.1%，為上週表現較弱的市場。

從資金流向上來看，中國信託投信指出，除了越南為淨流出，多數市場呈現小幅淨流入，吸金最高的前三市場為印度、南韓、印尼，金額分別為 10.2 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、8.5 億、1.2 億；印度連三周淨流入，印尼淨流入資金雖不高，但已連 5 週淨流入。

