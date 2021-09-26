鴻準新任董事名單出爐 永齡提名2董事、3獨董

金屬機殼大廠鴻準 (2354-TW) 預計 10 月 20 日召開股臨會，董事候選名單出爐，其中法人代表永齡資本控股提名 2 席董事、3 席獨董，也象徵鴻準將由永齡集團接手，取代原來的鴻揚創投，郭台銘人馬全面進駐。

鴻準此次董事候選名單包括京鼎 (3413-TW) 前發言人呂軍甫、安盟生技創辦人林群倫，以及陳耀清、蘇維國、吳敬恒，其中，林群倫生醫背景濃厚，加上鴻準今日同步公告認購台康生私募普通股，也讓外界猜測鴻準未來除了既有業務外，將全力發展生醫領域，打造成長新動能。

鴻準董事席次共 7 席，包括 4 席董事、3 席獨董，近兩個月變動頻頻，包括法人代表財欣國際投資 7 月辭去 2 席董事、鴻揚創投也在 8 月辭去 1 席，等同現有 4 席董事中，僅剩 1 席為現任董事長李光曜，其餘 3 位是空缺狀態。

由於董事變動比率已達三分之一，鴻準預計 10 月 20 日召開股臨會、進行董事改選，值得注意的是，此次董事候選名單是由永齡資本控股提名 2 席，而非現任董事鴻揚創投提名，象徵以鴻海創辦人郭台銘為首的永齡集團將進駐鴻準，進行新一輪業務規劃。