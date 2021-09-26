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遠傳iPhone 13開紅盤 繼iPhone 6系列創首日最佳銷量

鉅亨網新聞中心
遠傳總經理井琪。（圖：遠傳提供）
遠傳總經理井琪。（圖：遠傳提供）
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遠傳新機iPhone手機

遠傳 (4904-TW)24 日盛大開賣 iPhone 13 系列手機，舉辦實體開賣活動，成功維繫果粉們長年來衝首購日搶購新機的熱情，銷售數字氣勢如虹。

根據遠傳的銷量數據顯示，iPhone 13 首賣日的銷售量為去年 iPhone 12 首賣日的近 2 倍，締造自 iPhone 6 系列後，最佳 iPhone 首賣日成績。

目前銷售最好的 iPhone 13 手機前兩名分別為 iPhone 13 Pro Max 256G 與 iPhone 13 Pro 256GB，顯示用戶對手機儲存容量的需求明顯提升。

年度 iPhone 新色天峰藍則最受果粉們追捧，但金色與石墨色也都有死忠的支持者。遠傳各門市除了持續服務今年換購新機的果粉，在各機型供貨量充足的條件下，遠傳也樂觀預期數字將再成長。

2014 年起開賣的 iPhone 6 系列在全球熱銷，台灣也同步掀起 4G 換機潮的大浪，以目前 iPhone 13 的銷售情形，的確有帶動 5G 換機潮之勢。根據遠傳統計，此次申辦 iPhone 13 的用戶中，多數用戶選擇申辦 1399 以上資費，預期將帶動 ARPU 成長。

遠傳分析，資費內容設計市場接受度高等各項條件到位的情況下，消費者的購機決策較以往果決不少。另外，遠傳也發現，今年 iPhone 13 系列手機同日開賣 4 款新機，讓消費者少了等待、觀望的時間；且 iPhone 13 的訂價策略得宜，入門機型價格的甜蜜點，成為不少 4G 消費者升級 5G 服務的重要推手。

另外，遠傳穩紮穩打用心建設 5G 的成果也持續顯現，在日前國際行動網路調查權威 Opensignal 最新報告，遠傳在「5G 下載速度」、「5G 上傳速度」以及「5G 影音體驗」三項關鍵指標，均打敗韓國榮獲世界第一。

遠傳 5G 用戶體驗也相當有感，開賣日搶頭香的民眾即表示其 5G 體驗真的很好所以繼續選用遠傳。在網路品質的口碑效應持續發酵下，對於消費者換購 iPhone 13 手機的時刻便會發揮關鍵影響力。

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