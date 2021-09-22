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永豐金證券豐存股平台 首推ESG存股服務

鉅亨網記者王莞甯 台北
永豐金證券豐存股平台首推ESG存股服務。(圖：永豐金證券提供)
永豐金證券豐存股平台首推ESG存股服務。(圖：永豐金證券提供)
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券商永豐金存股ESG

永豐金證券今 (22) 日宣布，旗下「豐存股 - 台股」平台結合最熱門的存股和 ESG 投資，推出 ESG 存股「豐 ESG」專區，提供符合 ESG 投資共 45 檔存股標的，包括符合 ESG 評鑑個股、ESG 投資組合和相關 ETF，成為市場上第一個 ESG 存股服務平台。

據 PRI(責任投資原則) 協會的統計，全球 ESG 相關管理資金規模 2006 年不到 10 億美元，但目前已近 120 億美元，若從台灣 ESG 永續優質指數來看，過去 3 年平均年漲 11.31%，高於同期間的一般市值型指數漲幅 10.10%。

永豐金證券說明，去年推出「豐存股」平台後，今年前 8 月累計台股扣款筆數超過 46 萬筆，此次規畫台股第一個完整的豐 ESG 專區，精選符合 ESG 的 39 檔個股、3 檔 ETF 和 3 檔主題投資組合，涵蓋高配息存股、蘋概股存股和電動車存股三大主題，最低存股金額為 5,000 元，而三家投信公司相關 ETF 最低存股金額僅 100 元。

永豐金證券強調，ESG 的評鑑篩選具高度專業性，在豐 ESG 專區，從數位開戶、存股交易、帳戶績效管理均提供完整服務，可一站參與 ESG 存股。

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