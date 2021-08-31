券商公會拚當沖降稅延長、權證避險降稅法案 年底前通過

券商公會今 (31) 日召開第八屆第三次會員代表大會，親自出席人數 147 人、委託人數 20 人，順利圓滿成功，券商公會理事長賀鳴珩表示，公會將努力推動「台股當沖降稅延長實施年限」和「權證避險股票交易調降證交稅」，希望在今年能夠順利通過法案。

券商公會今日會員代表大會中，邀請金管會主委黃天牧和證交所董事長許璋瑤致詞指導。

賀鳴珩表示，感謝主管機關在去年底推出台灣資本市場藍圖，推動券商發展投資銀行業務，並感謝全體會員在疫情期間達成營運服務不中斷。

展望未來，賀鳴珩指出，券商公會將努力推動「台股當沖降稅延長實施年限」和「證避險股票交易調降證交稅」能夠順利於今年通過法案。

同時，券商公會將持續提升整體市場風險控管，包括 (1) 建議放寬分戶帳資金可以分散定存於各銀行、(2) 研議投資人申辦各項融通業務風險總歸戶 (One-Account)。

為滿足投資人資金需求，券商公會將推動包括 (1) 建議開放投資人申辦不限用途款項借貸，可以用當日賣出股票的交割款債權及特定金錢信託投資有價證券的信託受益權債權作為擔保、(2) 建議開放複委託得辦理融資及研議外國有價證券出借業務。

券商公會也期待主管機關年底前完成法規修訂，讓從業人員法定在職訓練半數課程明年起可由券商依業務發展重點，自行規劃辦理。

黃天牧於致詞時指出，肯定券商在疫情期間維持業務持續發展，並維護市場的穩定與秩序，在資本市場藍圖中，近期推出創新版 / 戰略新版和股票造市者制度，也將持續開放券商業務，努力讓券商朝投資銀行的角色邁進。

許璋瑤則表示，台灣證券市場無論在價量或市值的表現，均從小而美走向壯大，感謝券商去年對逐筆交易和盤中零股交易制度的支持，今年證交所有兩項重要的任務，一是股票造市制度，將可活絡相關股票的交易量能，二是台灣創新版制度，讓新創事業也有機會進入資本市場籌資。