歐洲支付巨頭Nexi：正與ECB合作開發數位歐元

在數位化趨勢運行下，各國央行近年積極探索發行自家數位貨幣的可能性。義大利支付巨頭 Nexi 週三 (22 日) 表示，正與歐洲央行 (ECB) 在央行數位貨幣 (CBDC) 領域展開合作，並投入數位歐元的設計工作。

就在中、美、英等國央行陸續投入 CBDC 研究之際，今年 7 月，ECB 也宣布啟動數位歐元實驗計劃，試圖探討讓電子版貨幣與現金共存的可能。

Nexi 執行長 Paolo Bertoluzzo 週三表示，正在幫助 ECB 了解央行數位貨幣，且該公司未來可能為數位歐元的設計做出貢獻。

Bertoluzzo 稱，雙方已針對所謂最新版本的現金展開討論，並表示，比特幣和以太幣等加密貨幣資產波動性太大，與支付的本質互相牴觸，因此不太可能應用於跨境支付領域。

他還稱，CBDC 和穩定幣這類型的數位貨幣基本上不會對支付造成任何影響，有望發揮更大作用。

針對上述報導，ECB 發言人拒絕評論。

作為歐盟最大的支付服務供應商，Nexi 目前市值超過 200 億美元，去年，該公司完成 2 項重大的收購交易，以約 145 億美元價格收購支付同業 SIA 和 Nets。