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〈恒大危機〉國泰提三種可能發展情境 估將「有序破產重組」

鉅亨網記者王莞甯 台北
國泰投顧預估接下來恒大風暴可能發展情境有三種。(圖：國泰投顧提供)
國泰投顧預估接下來恒大風暴可能發展情境有三種。(圖：國泰投顧提供)
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恒大國泰投顧房地產

國際股市關注中國恒大風暴的發展，國泰投顧今 (23) 日發布報告指出，考量中國官方將力求化解系統性危機，預估接下來可能發展情境有三種，又以「有序破產重組」發生機率高。

今年以來中國官方除了對網路科技業、電商平台、補教業、遊戲業、娛樂影視業等祭出監管措施外，且更積極落實房地產「三道紅線」政策，此舉造成恒大面臨流動性和破產危機。

圖表：國泰投顧提供。
2021 年 6 月底恆大地產資產負債表。(圖表：國泰投顧提供)

國泰投顧說明，三道紅線對房地產產業的衝擊大，指標包括 (1) 總負債占總資產比率不得大於 70%，(2) 淨負債比 (總債務占股東權益總額) 不得大於 100%，(3) 現金占短期債務比率需大於 1。

若踩了其中一條紅線，年負債成長率不得超過 10%，若踩了兩條紅線，年負債成長率不得超過 5%，若三條紅線全踩，不得發行新的附息債務，由於恒大地產屬於三道紅線全踩的企業，因此今年以來無法再借新還舊，流動性因而出現危機。

截至 6 月底，恒大地產負債中包含人民幣 5717 億元的借款 (加計銀行及信託貸款) 和人民幣 6669 億元的貿易應付款項，總資產約人民幣 1.9 兆元，占中國 GDP 比重約 2%，負債涉及逾 128 家銀行和 121 家非銀行機構。

考量中國政府對於房地產調控政策將著眼於長期目標，包括維持房價穩定、防範金融風險等，因此，國泰投顧預估，恒大地產接下來可能之發展情境有三種。

情境一：失序違約並破產，預估發生機率低

恒大若失序破產，恐對房地產市場和金融穩定造成劇烈連鎖反應，房市將產生恐慌性收縮，並引發大量房企倒閉，不過，8 月中國官方約談了恒大高層，恒大已提供現金分期兌付、實物資產兌付及對沖抵購房尾款兌付等三種方案供投資人選擇來看，中國官方應會力求化解此系統性風險發生的可能。

情境二：有序破產重組，預估發生機率高

由政府主導讓恒大朝向有序的債務重組，是最有利的結果，此舉既可讓恒大履行償債義務，也可最大限度挽回債權人相關損失，從過去的北大方正、海航的債務處理顯示，有序的破產重組是防止系統性風險的有效模式，因此，預估恒大地產有序破產重組機率較高。

情境三：中國政府紓困援助，預估發生機率低

考量中國近幾年致力於推動房地產行業去槓桿化，且恒大是民營企業並非國營企業，預估官方不太可能直接對恒大進行紓困。

國泰投顧認為，恒大風暴對中國金融市場衝擊不容小覷，但中國官方將力求化解系統性危機，預估恒大應會朝向有序破產重組，同時，中國官方可能協助其它地產商對恒大部分預售屋蓋完並交屋，或要求金融機構延長利息支付期限、減記恒大資產損失，降低對金融市場的衝擊。

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