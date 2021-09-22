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京東方Q4加入iPhone 13供應行列 全年AMOLED出貨上看5000萬片

鉅亨網記者劉韋廷 台北
京東方Q4加入iPhone 13供應行列，全年AMOLED出貨上看5000萬片。(圖:AFP)
京東方Q4加入iPhone 13供應行列，全年AMOLED出貨上看5000萬片。(圖:AFP)
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京東方面板amoledoledlgd

蘋果 (AAPL-US) 正式推出新一代 iPhone13 系列手機，中國面板大廠京東方也傳獲得 OLED 面板訂單，研調機構洛圖科技 (RUNTO) 指出，京東方已在 9 月獲得風險量產許可，可望在第四季供貨，估全年 AMOLED 手機出貨量將達 5000 萬片，其中供貨蘋果約 1700 萬片。

洛圖科技指出，今年上半年京東方已出貨蘋果 iPhone OLED 面板約 550 萬片，且自 5 月起，每月穩定出貨約 200 萬片，依此推估，全年可望供應蘋果逾 1700 萬片 OLED 面板，將可望拿下蘋果 1.7 億支 OLED iPhone 約 10% 市占。

洛圖科技進一步預期，京東方在 iPhone 面板穩定供應加上非蘋機種貢獻下，全年 AMOLED 面板出貨量可望達到 5000 萬片，拿下全球近 10% 份額，明年則在重慶 B12 廠逐步放量下，AMOLED 出貨量上看 8000 萬片。

京東方去年 12 月成功獲得 6.1 吋 iPhone12 訂單後穩定供貨，雖然今年 iPhone 13 仍因認證問題，導致新品初期仍由三星、LGD 供應 OLED 面板，但洛圖科技預期京東方可望在第四季開始加入供應行列，產品同樣以 6.1 吋機種為主。

蘋果 iPhone 近年改採 OLED 面板，過去均由韓廠三星、LGD 分食，隨著京東方通過蘋果認證，也打破過去由韓廠通吃的局面，加上非蘋陣營也積極導入 AMOLED 面板應用，統計今年上半年全球智慧手機 AMOLED 面板出貨達 2.6 億片、年增 30%，其中三星拿下 72% 市占穩居第一，京東方則超過 LGD 位居第二。

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