【野村投信】恒大為短期影響，修正都是加碼時機

焦點訊息：

恆大的債務危機引發市場的不安情緒，週一在港股跳水之後，當天晚間美國道瓊工業指數亦大跌超過 600 點。雖美股在週二有收復部分跌幅，但許多投資人立場仍偏觀望。

聯準會在這兩天召開利率決議會議，因近期美國非農就業及通膨數據表現差強人意，市場預期在聯準會揭露最新經濟、通膨與利率展望的同時，應該還不會在此次會後宣布縮減購債規模 (tapering)。

經理人觀點：

恆大事件為短期影響：

恆大集團為中國最大的地產開發商之一，近期爆出財務危機，以超過三千多億美元的債務違約風險負面影響市場情緒，在投資人擔心將引發系統性風險的疑慮之下，中秋假期有開盤的歐美、香港、日股等表現皆出現重挫。但我們認為恆大事件對股市應僅是短期影響，主要因恆大債務水位約當中國 GDP 2%，中國政府為穩定房市及金融安定應該會出手相救，以降低全球風險。但在中國整體政治方面，因為明年秋天將召開中共的第二十次代表大會，攸關國家主席的政治前景，預期到明年中國市場應該還是不會太平靜。

無懼雜音 半導體產業仍看好：

近期半導體又傳負面消息，有外資券商認為，馬來西亞封測廠自 6 月因疫情影響而產能受限，造成下游廠商為確保晶片出貨不斷超額下單，預期在未來的一、兩季晶圓代工廠將可能面臨砍單。我們雖不否認這項疑慮，但也認為所謂的砍單僅會造成產能移轉，因為目前看到短料還是很缺，預期晶圓代工還是會受惠需求更高的應用推升，維持產能滿載。至於東南亞方面，我們預估大部分封測產能可望在明年第一季，或是最晚第二季恢復正常。

年底前還有作夢行情：

不論國際或是產業，近期好壞消息頻傳，全球股市表現都很動盪，但我們認為目前短線急跌並不需要偏空操作。根據統計，過去 20 年，全球股市在第四季上漲的機率近 7 成，為四個季度之冠，因此建議投資人在市場對下一年度展望仍抱有期待之時，可以在修正時找買點。另外，一直對台股表現有顯著影響的外資，年初至 7 月是賣超台股高達五千多億，直至 8、9 月才開始轉買，因此我們也認為，若台積電漲價消息有望帶動外資資金重回台股，股市動能也將轉強。

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