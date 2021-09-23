 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

【野村投信】恒大為短期影響，修正都是加碼時機

野村投信
Tag
野村投信台股恆大集團

焦點訊息：

恆大的債務危機引發市場的不安情緒，週一在港股跳水之後，當天晚間美國道瓊工業指數亦大跌超過 600 點。雖美股在週二有收復部分跌幅，但許多投資人立場仍偏觀望。

聯準會在這兩天召開利率決議會議，因近期美國非農就業及通膨數據表現差強人意，市場預期在聯準會揭露最新經濟、通膨與利率展望的同時，應該還不會在此次會後宣布縮減購債規模 (tapering)。

經理人觀點：

恆大事件為短期影響：
恆大集團為中國最大的地產開發商之一，近期爆出財務危機，以超過三千多億美元的債務違約風險負面影響市場情緒，在投資人擔心將引發系統性風險的疑慮之下，中秋假期有開盤的歐美、香港、日股等表現皆出現重挫。但我們認為恆大事件對股市應僅是短期影響，主要因恆大債務水位約當中國 GDP 2%，中國政府為穩定房市及金融安定應該會出手相救，以降低全球風險。但在中國整體政治方面，因為明年秋天將召開中共的第二十次代表大會，攸關國家主席的政治前景，預期到明年中國市場應該還是不會太平靜。

無懼雜音 半導體產業仍看好：
近期半導體又傳負面消息，有外資券商認為，馬來西亞封測廠自 6 月因疫情影響而產能受限，造成下游廠商為確保晶片出貨不斷超額下單，預期在未來的一、兩季晶圓代工廠將可能面臨砍單。我們雖不否認這項疑慮，但也認為所謂的砍單僅會造成產能移轉，因為目前看到短料還是很缺，預期晶圓代工還是會受惠需求更高的應用推升，維持產能滿載。至於東南亞方面，我們預估大部分封測產能可望在明年第一季，或是最晚第二季恢復正常。

年底前還有作夢行情：
不論國際或是產業，近期好壞消息頻傳，全球股市表現都很動盪，但我們認為目前短線急跌並不需要偏空操作。根據統計，過去 20 年，全球股市在第四季上漲的機率近 7 成，為四個季度之冠，因此建議投資人在市場對下一年度展望仍抱有期待之時，可以在修正時找買點。另外，一直對台股表現有顯著影響的外資，年初至 7 月是賣超台股高達五千多億，直至 8、9 月才開始轉買，因此我們也認為，若台積電漲價消息有望帶動外資資金重回台股，股市動能也將轉強。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞