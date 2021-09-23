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信驊超車大立光 衝上2445元重回股后寶座

鉅亨網記者魏志豪 台北
信驊董事長林鴻明。(鉅亨網資料照)
信驊董事長林鴻明。(鉅亨網資料照)
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信驊BMC股后伺服器

千金股競爭白熱化，大立光 (3008-TW) 近期受華為禁令影響，加上蘋果 (AAPL-US) 積極扶植其他供應商，營運動能疲軟，反觀信驊 (5274-TW) 受惠伺服器需求不斷成長，BMC 訂單滿手，今 (23) 日在買盤進駐下大漲逾 6 %，擠掉大立光重回股后寶座。

信驊今日以 2320 元開出，隨後 1 分鐘內衝上 2340 元，超車大立光 2330 元，最高更一度達 2445 元，挑戰前高 2525 元。

信驊受惠北美伺服器客戶需求回溫，訂單出貨比 (B/B Ratio) 均維持高檔，多達 2-3，不過，上半年受限供應鏈產能，營收成長相對溫和，預期下半年在產能取得增加下，營收將逐季成長，全年估創歷史新高，達年增 15-20% 的目標。

台積電 (2330-TW) 第四季將啟動漲價，信驊也將增加成本轉嫁給客戶，客戶也以取得料源為主要考量，接受漲價事宜。

展望明年，信驊看好，全球大型雲端服務供應商 (CSP) 明年資本支出還會多於今年，部分伺服器客戶訂單已下至明年第四季，排除產能不足影響，明年營收年增幅有機會再高於今年，至少 20% 起跳。

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