 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

【法人洞見】恒大事件會鬧很大嗎？

林鈺凱分析師(摩爾投顧)
【法人洞見】恒大事件會鬧很大嗎？(圖:shutterstock)
【法人洞見】恒大事件會鬧很大嗎？(圖:shutterstock)
Tag
台股林鈺凱摩爾投顧恒大

當一家大型企業爆發財務危機時，由於茲事體大，往往需要政府協力救援，先不論最後會如何發展，就政府的出發點，首先就涉及 2 個層面。「不能解決」還是「不想解決」？

字面上的意思應該不用多做解釋了！那麼這一次的恆大事件屬於哪一種呢？我的看法是，有較大的可能性屬於後者。

今年以來，中國大陸一系列的政策著實令人摸不著頭緒，對企業的高度監管、對補教業的打壓、對網路遊戲的限制等。種種措施證明了！這是一個系統性的改革，儘管這個改革需要以經濟來交換，也在所不惜。因此這一次我認為，它寧可給予企業與投資人足夠的教訓，並達到其它政治目的後 (例如從「企業端打房」就屬於一種隱含效益)，再出手救援也不遲。而目前權威研調機構也指出，中國大陸政府屬於有能力介入、但還不想介入的狀態，這正好與我的想法不謀而合，可謂英雄所見略同。

那麼重點來了！如此放任下去，會令恆大事件蔓延成下一個「雷曼風暴」嗎？我認為可能性極低。就導火線來看，2008 年的美國雷曼兄弟，
是衍生性金融商品與不良債權的過度連結，加上美國房地產泡沫所致，嚴格來講應該稱為「次貸風暴」，因為當時的市場結構本身就有問題，才會導致全面性金融失序。而恆大事件主要是企業擴張速度太快，與經營者的決策問題，嚴格來說，屬於茶壺內的風暴，影響的層面相對有限。加上剛剛說到，目前的中國大陸政府，屬於有能力、但還不想出手的狀態，一但它願意出手，我相信以共產黨的執行力，解決問題，就如同薩諾斯彈指一樣。

那麼何時會是中國大陸政府想解決問題的時候呢？以下 3 種狀況，也提供給各位參考：

  1. 當風暴蔓延擴散，損害程度快控制不住，需要及時出面止血時。
  2. 已達到殺雞儆猴效果，或與企業之間達成某種條件交換時。
  3. 風暴可能擴展至區域級、甚至國際級，各國政府擔心受到牽連而開始對中國大陸施壓時。

結論，不論是美國、亞洲鄰國，尤其中國大陸當局，都不能接受影響無限上綱，畢竟去年才因疫情重創經濟，現在只能有限度接受成長放緩，沒辦法接受二度傷害，到最後，中國大陸必定自救。加上這次台灣直接或間接的鋪險部位也相當相當低，對台股不至於造成太大的影響，短線上，或許會因為亞股的動盪受到波及，但影響將是輕微而短暫的。

至於恒大事件的相關發展，我會持續追蹤，若想了解更進一步的行情動向，歡迎免費加入林鈺凱分析師頻道，有需要特別留意的部分，我將在第一時間為各位更新：

股林高手林鈺凱 YOUTUBE 頻道：
https://www.youtube.com/channel/UC9Pd7LN9potuHVafJCLX7Pw/featured
　　
林鈺凱分析師官方 LINE 帳號：
https://line.me/R/ti/p/%40wyr8177f
(ID：@win16888)
　　
林鈺凱分析師官方 TELEGRAM 頻道：
https://t.me/win88888
(ID：win88888)

本公司與所推介分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷  審慎評估並自負投資風險

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞