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購物季將至 越南疫情仍未好轉 製造業被迫生產外移

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
購物季將至 越南疫情仍未好轉 製造業被迫生產外移(圖:AFP)
購物季將至 越南疫情仍未好轉 製造業被迫生產外移(圖:AFP)
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越南疫情停工減產成衣鞋類

儘管祭出嚴格的封鎖措施，越南的 Covid-19 疫情仍然高燒不退，許多鞋類與成衣工廠因應政府要求停工或減產，只能尋求增加在越南以外的生產。

時尚品牌 Zilingo 的共同創辧人 Ankiti Bose 表示，在嚴格的防疫封鎖下，越南已經「完全崩潰」，偏偏現在時機非常糟糕，因為正是要針對年底購物旺季出貨的時候。

她表示，客戶正在尋求增加在越南以外國家的製造，孟加拉、印度、斯里蘭卡和印尼是不錯的選擇，而越南在短期內損失慘重。

摩根大通全球研究主管 Joyce Chang 指出，雖然採取了嚴厲的防控政策，但越南的新增病例依然居高不下，總體經濟的壓力正在蔓延到製造業。

BTIG 分析師 Camilo Lyon 表示，南部城市如胡志明市的工廠停工更為嚴重，許多鞋類和服裝公司都設在那裡。

BTIG 上周以越南疫情為由，下調了美國運動鞋和運動服裝巨頭 Nike(NKE-US) 的股票評級，Nike 即將公布財報，預計供應鏈的挑戰將成為主要關注點。

根據越南衛生部數據，自 9 月 21 日 17 時至 22 日 17 時，越南全國新增 Covid-19 本土病例 1525 例，較前一天下降 162 例，累計病例則已超過 71.3 萬人。

多個統計數據均表明，疫情已導致越南經濟形勢惡化。越南 8 月份海關出口、工業生產和製造業採購均大幅下降，促使摩根大通下調越南第 3 季 GDP 預測，由 4.1% 降至 3%。

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