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兆豐越南海防辦事處獲越央行核准 東協據點累計共21處

鉅亨網記者郭幸宜 台北
兆豐金暨銀行董事長張兆順。(鉅亨網資料照)
兆豐金暨銀行董事長張兆順。(鉅亨網資料照)
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兆豐銀越南聯貸東協

兆豐金 (2886-TW) 子公司兆豐銀行位於越南海防市新設海防代表人辦事處，日前已獲越南央行核准，目前銀行在越南、泰國、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、澳洲、印度 9 國設有 20 個據點，加上 2021 年上半年緬甸仰光分行、柬埔寨金邊桑園支行陸續開業，以及本次獲准設立越南海防代表人辦事處，累計東協市場已有 21 個據點。

受到美中貿易戰影響，東南亞貿易與產業供應鏈結構改變，越南不論是外人投資或是出口貿易，均顯著成長，可說是貿易戰最大受益國，經濟戰略對台商更加重要。

兆豐銀行目前在越南的南部設有胡志明市分行，看好北越的地理位置優勢，近期發展成電子、汽車零組件供應鏈產業聚落，台商投資與設廠漸增，且海防市為越南第三大城市及北部第二大工業中心，擁有越南北部最大的港口與機場，商業活動興盛，為近年電子業前進越南投資之主要城市，發展潛力可期。

兆豐銀行表示，在海防市設立代表處可就近掌握當地市場動態及商情，加強開發北越商機，並由國內、外據點攜手合作，服務台商客戶，進而提升胡志明市分行經營利基。

兆豐越南胡志明市分行今年前 8 月放款平均餘額較去年成長 11.76%，放款量為東南亞據點 (含子行) 第二大，營運及獲利狀況穩定，輔導眾多台商進入當地市場，在台資銀行中不論是業務規模、獲利能力、服務客層深廣度及越籍人才培育等方面，均居台資銀行領先地位。

隨著台商對越南投資快速成長，胡志明市分行成為兆豐銀行新南向重要據點之一，今年更主辦越南胡志明市開發銀行 7100 萬美元聯貸案，及參與由德意志銀行主辦的越南工商銀行 7.9 億美元國際聯貸案，替新南向業務增添動能。

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