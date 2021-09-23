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秋後大轉折 如何撥亂反正？

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先探投資週刊秋後大轉折撥亂反正

中秋節果然有變盤氛圍，中國恆大地產可能違約事件，引發中港營建股大跌，港股重挫，全球股市漲少跌多；不過進入第四季後，一向是股市年度旺季，台幣今年超強，資金回流，預計對於展望正面的晶圓代工、衛星通訊以及鋼鐵、塑化、航運等今年高獲利產業，逢低仍可尋找買點。

 

【文／方亞申】

中國政策今年來大幅度轉變，從螞蟻金服及滴滴打車不准在美國掛牌，兩大電商巨頭阿里巴巴及騰訊都遭到中國政策震撼教育而股價大跌，或與政治鬥爭有關；再來對補教業、遊戲產業、影劇產業等都祭出嚴格要求檢查、限制，肅殺氣氛一波波；及至最近中國第二大地產恆大還不出債權，股價跌跌不休，財務及建案黑洞極大，銀行業甚至開始準備提列呆帳，以隱藏負債超過三千億美元，不可不說是近數十年來最大經濟事件，後續其他高負債營建業都剉著等，包括融創中國，Soho 中國、碧桂園、綠地、金地、富力等都大跌。

 

港股風暴  範圍多大？

另一方面，中國提出共同富裕計畫，大公司無不上繳數百或數千億資金給政府，恆生指數近日最低跌到二三七七一點，如果從最今年高點三一一八三點起算，已經下跌二三．七％，今年也跌掉十二．七％，國企指數單是今年就重挫二一．二％。港股是全球第一個跌破年線支撐，最早進入熊市的市場，而且跌幅全球最重。

過去撐起港股半邊天的是網路新經濟企業，如今騰訊、阿里、美團、京東全面下跌，阿里及騰訊總市值已跌出全球十名以外，低於台積電。最近連優等生小米跌勢也加劇。本來很多從美國回港上市的新經濟企業，成為港股最有力號召，如今都成票房毒藥。

過往港股重心金融及地產，最近也面臨變化，香港地產商須投入資源與影響力支持北京利益，以及解決房屋問題。市場形容「遊戲規則已改變，（北京）不再容許壟斷」。隨著北京尋求加強對香港的控制，已要求大地產商協助解決或會破壞穩定的住房短缺問題，一般預估香港房產價格將有二成左右下跌空間。包括新鴻基地產等響噹噹名號建商股價都急遽下跌。

恆大、碧桂園等大公司股價不斷破底，連中國最大金融機構之一｜中國平安股價也腰斬；再來澳門引以為傲的博弈股，如金沙集團、永利、米高梅股價全面大跌打四折以上，政策性指導方向，不准有錢人太有錢，要均富的結果是幾乎所有地產、銀行、博弈、遊戲、電商股價幾乎都直線下降。

中國幾乎是揮刀自宮，壓低認為對社會秩序有不良影響的行業，以至於近兩個月股價幾乎只跌不漲，如同大家以為的金融市場黑天鵝出現。而中國股市弱勢，但是諸如ＭＳＣＩ機構近幾年拚命調升中國評等，進去中國的錢可說是血本無歸，美國女股神一度認賠出清；金融大鱷索羅斯也大肆批評，但是資金因下跌而蒸發是事實，這或許是中國對西方國家發動的金融戰。中國將銀行、地產、電商股價用力打壓。港股走勢很難看，但是中國股市卻不盡然，扶植的新科技如中芯國際或鋼鐵、航運股價仍在相對高檔。中國深滬股市原本較香港恆生更弱勢，但是近期調整後，深滬股市還在年線之上，至少不似恆生及國企指數跌破年線的標準空頭走勢。

 

各國股市處高檔  震盪難免

當然中國第二大地產恆大以及前幾名槓桿地產商若是連續爆雷，對於銀行一定有影響，中國政府最後一定也會出面解決，只是在此之前可能會有幾家銀行出事成為犧牲品，市場指向民生、平安、光大等銀行。而中國經濟成長率也會受波及，外資預估對經濟成長率影響介於一．五至四個百分點之間，也就是中國今年經濟成長降至三至六％之間。

影響所及，國際銅價一度跌破九千美元／噸、鐵礦砂指數跌至一○一，距離今年最高已下跌超過四成。理論上相關產品螺紋鋼、熱軋鋼等應大跌反映，但是近一周幾乎呈現橫盤，而相關鋼鐵股如鞍山、重慶鋼鐵的確也猛烈回檔，不過大鋼廠如寶鋼及首鋼還是高姿態。惟短時間內，包括韓國、日本、美國鋼鐵股多少會受波及，整理一段時間。

只不過國際政治局勢，從兩年前川普開始針對中國進行貿易戰，不少廠商就開始移出中國，現階段中國出現開國以來首見的民營高負債大公司出事，中國內部的確需要調整，但中國之外的歐美國家加上日本及韓國都已陸續離開中國市場，所以這次中國黑天鵝事件，很難與雷曼事件相比，何況以美國銀行庫存資金多；高總市值企業如谷歌、亞馬遜、臉書等市場本來就不在中國，因之影響層面較小，但是各國股市都在今年高檔區附近，所以震盪難免。

目前美、印度、日、韓、英及台灣等主要國家地區股市現階段跌破年線者不多，大多在半年線上下。後續真正要面對還是在新冠疫情過後經濟復甦，所需調整貨幣政策的趨勢。從去年以來包括新興市場俄羅斯、土耳其、墨西哥已開始升息，亞洲韓國也有升息動作，接下來包括加拿大、紐西蘭、挪威等都有升息計畫；而先前聯會主席已聲明可能在今年開始縮表，後續雖距離升息還有一段時間，惟意味最寬鬆時間似乎已過。加上全球股市今年漲幅不小（美股前八月屢創歷史新高），基期墊高後，此時中港股市以及聯準會一舉一動的確值得注意。

十六日，四巫日導致美國四大指數都拉回，按過去二七年統計，至月底前將是跌多漲少；十月份美國上漲機率也較低。有中國變數、聯準會開會以及十月份各企業財報公布，市場確實步步為營。

不過，目前美股本益比ＰＥ約二二倍，雖處於歷史高檔，但低於科技泡沫時的二六．五倍，只要企業能夠維持獲利，無須過度擔心評價面過熱。當然疫情變化與疫苗政策仍將牽動全球經濟復甦進度。較為有利是美國企業資金還是雄厚，上半年谷歌就花了五百億美元購買庫藏股，結果一路領先創歷史新高，引領那斯達克指數創高；最近四大尖牙股之一的微軟也宣布，董事會已經授權核准多達六百億美元新庫藏股計畫，同時將把季度股利調高十一％。微軟今年股價已飆三七％；其實包括近期推出新機的蘋果，帳上現金也超過二千億美元，若再加上臉書，尖牙股是國際ＥＴＦ資金基本投資部位，財務都沒問題，除非是強大金融風暴，否則要將股價打下去空間似也不多；股價若大回檔反而可能視為買點。（全文未完）

 

 

來源：《先探投資週刊》2162 期

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