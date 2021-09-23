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鋼鐵產業大多頭 誰是黑馬？

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先探投資週刊鋼鐵產業誰是黑馬

中國力拚二○六○年碳中和達標，下重手執行限產力道，讓台灣下半年鋼市叫好，中鋼、中鴻、中鋼構、燁輝及不鏽鋼族群前景看好。

 

【文／周佳蓉】

曾獲得普立茲獎的歷史學家賈德．戴蒙（Jared Diamond）在知名著作中提及：「鋼鐵不僅是文明的產品，也是文明擴張的利器」，鋼鐵在十九世紀成為促進歐洲工業革命高速發展的重要產業，來到二十一世紀，當鋼鐵製品深入你我的生活隨處可及，中國更早在這波歷史更迭中取代歐洲成為世界最大的鋼鐵生產國，也成為全球最大的碳排放國。

 

中鋼下半年營運會更好

由於鋼鐵業每年占全球碳排放約一成，自二○一五巴黎協定簽訂之後開始受到 G20 相繼重視，在減碳行動中，如何降低鋼廠的排碳量亦成為 G20 工業大國引以為重的課題，而中國在一九年首次承諾「二○三○年碳達峰、二○六○年碳中和」，加上為了確保明年北京冬奧的空氣品質「要有藍天」，特別緊盯二氧化碳減排力度的實施及鋼鐵的限產令，今年上半年中國粗鋼產量為五．六三億噸，而政府祭出的限產目標是將鋼鐵產量壓縮，不可超越去年總產量十．六五億噸，以此目標來看，相關鋼廠業者必須減產逾六千萬噸產能，才能符合政府提出的限產令，而且自今年五月起，中國取消熱軋等一四六項鋼品、八月再取消泛冷軋鋼品的出口退稅優惠，反觀於此同時，美國拜登政府一．二兆美元的基礎建設法案過關，歐盟也於七月通過全球連結國際基建計畫，歐、美政策讓鋼材需求擴大，供給卻緊俏，台廠有望受惠鋼鐵需求提升帶來的轉單效應。

台灣鋼鐵龍頭廠中鋼為台灣最大設有高爐的一貫作業鋼廠，鋼鐵年產量約一千四百萬噸，今年上半年營運表現強勁，繳出營收二一三二．七億元、年增四一．七％的成績單，毛利率十九％，稅後淨利二四七．四億元，ＥＰＳ一．六元，法人估中鋼下半年營收、獲利將向上，全年ＥＰＳ上看三．五到四元，獲利可望創下二○一○年來新高。中鋼旗下熱軋產品大廠中鴻及鋼結構廠中鋼構同樣值得關注。

中鴻上半年績效刷新歷史同期新高，每股稅後純益二．七七元，法人分析中鴻高峰還未過，應該會在八、九月達到頂峰，進入第四季後仍處正向，榮景順延到明年上半年，而中鋼構受惠台商回流、半導體廠建廠等鋼構需求熱絡，累計上半年營收七十．三九億元，年增九．五七％。展望下半年，公司看好在手鋼構訂單已看到明年上半年，而隨鋼價上漲，公司也保有調價空間，整體下半年營收、本業獲利有望續撐高檔、再優於上半年。

 

不鏽鋼、電動車爭鎳資源

鍍鋅烤漆廠燁輝第三季以來業績穩在高檔，十月接單持續滿載，法人看好燁輝受惠內銷及外銷歐美鋼市持續熱絡，下半年營運保持穩健，全年營收、獲利可較去年大幅成長。

在全球碳中和趨勢下，世界各國都已陸續推出碳中和達標時間表，為了讓碳排放總量有所控制，更積極推動碳權交易機制、研擬課徵碳稅、碳費計畫。（全文未完）

 

 

來源：《先探投資週刊》2162 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊

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