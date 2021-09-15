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基富通「退休準備平台」上線倒數 投資、保障一站搞定

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
基富通「退休準備平台」上線倒數 投資、保障一站搞定。（鉅亨網資料照）
基富通「退休準備平台」上線倒數 投資、保障一站搞定。（鉅亨網資料照）
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退休準備平台基富通退休保險壽險保單

涵蓋退休準備所需的基金投資、保險保障，並納入退休教育、社會公益的「退休準備平台」，將在 9 月 23 日於基富通平台上線。

根據中華民國退休基金協會表示，退休可能面臨包含通膨、投資、健康與長壽等四大風險；以通膨及投資風險來看，屬於跟資金和財務相關，至於健康與長壽風險，則是跟保障有關。而將在基富通上線的「退休準備平台」就是要提供民眾一個可以同時解決這些風險的專屬網站。

「退休準備平台」由集保結算所、投信投顧公會、證基會及壽險公會為共同主辦單位，並由基富通擔任執行單位。

屆時該平台除 了提供基金可以投資，也將加入定期壽險、重大疾病健康險、小額終老保險等三種保障型產品，且保費較為便宜。

基富通總經理黃致淵表示，繼基富通平台推出的「好享退」獲得民眾熱烈迴響後，也讓民眾對退休準備有進一步的認識，且開始親身投入，延續退休準備的概念，即將上線的「退休準備平台」，擴大退休準備的範疇，特別設置了教育專區，不僅讓退休準備的觀念可以更廣為人知，也讓國人能有一個同時涵蓋投資與保障的自我規劃退休理財方案，尤其台灣預估將在 2025 年進入超高齡化社會，退休準備絕對是刻不容緩。

 

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