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〈台申請CPTPP〉澳洲：須基於一個中國原則 態度審慎

鉅亨網編譯陳達誠
〈台申請CPTPP〉澳洲：須基於一個中國原則 態度審慎 (圖片：AFP)
〈台申請CPTPP〉澳洲：須基於一個中國原則 態度審慎 (圖片：AFP)
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台灣澳洲中國CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定關稅COVID-19

台灣在 22 日申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，而根據《日本經濟新聞》報導，澳洲貿易觀光暨投資部長特漢 (Dan Tehan) 於 23 日表示意見，他認為有必要基於一個中國原則來進行高官層級對話，抱持謹慎態度。

特漢在一份聲明中提到，澳洲會和其他成員國合作，並基於整體共識來檢討台灣提出的申請。

除此之外，他也認為所有的成員國應該都會相信，那些希望加入 CPTPP 的國家或地區、除了能達到 CPTPP 的高標準，也能合於世界貿易組織 (WTO) 和既有貿易協定的規定並篤行、遵守。

在 2020 年的時候，由於澳洲要求查明新冠病毒 (COVID-19) 的起源，和中國之間的關係也陷入惡化。中國方面針對澳洲產的大麥、葡萄酒課徵高額關稅，也限制了澳洲肉品、煤炭的進口。雖然澳洲有向中國喊話要求協商，但是到目前為止兩國之間的官員層級對話仍尚未實現。

有關中國申請加入 CPTPP 一事，特漢在 9 月 17 日的聲明指出，該項重要問題應該交由兩國官員來進行協商。另外他也暗示，只要農產品的高關稅問題沒有獲得解決，澳洲就不會支持中國進行 CPTPP 的加入談判。

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