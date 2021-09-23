〈五倍券來了〉六都狂撒銀彈 加碼振興方案一次看懂

振興五倍券將於 10 月 8 日正式上路，各地方政府為了吸引人潮帶動觀光消費，也卯足全力推出加碼優惠，新北、桃園不約而同祭出讓民眾持有的五倍券「長胖」方案，台北熊好券五張全中也可抱走價值 3000 元票券，《鉅亨網》整理出最受矚目的六都振興經濟措施，讓讀者快速看懂哪個縣市方案最好康。

台北市－熊好券需綁定台北通 5 張價值 3000 元

台北市政府推出「台北熊好券」，其中，住宿券面額 1000 元，可用在北市安心旅宿；饗購券 500 元，有 5 張面額 100 元的票券，餐飲、零售商店都可消費；藝文券 500 元，為 5 張面額 100 元的票券，看電影、逛文創商店皆可使用；運動券 500 元，5 張面額 100 元的票券；市集券面額也是 5 張面額 100 元的票券，可在夜市、市場、地下街折抵消費。

熊好券總份數達 113.5 萬份，5 種票券使用範圍為台北市店家，全台民眾均可參與，但需綁定台北通 App，意即不會有實體票券，金額會匯入 App 帳戶中，9 月 22 日起開放意願登記，至 10 月 6 日止，將於 10 月 8 日在律師見證下公開線上抽獎。

店家方面，上網申請通過後，取得專屬 QR Code 擺放櫃台，民眾掃描後可於 App 確認消費，為鼓勵店家加入振興，市府提出熊好店家王激勵獎金，共 210 萬元。熊好券不得兌現、找零或儲值，同一票券類型、時間、消費場所，限使用 1 張票券。

新北市－五倍券長胖 最高 5 千換 1 萬加倍券

新北市政府規劃推出 31 萬份「新北加倍券」，分為 3 種方案，一、持 500 元五倍券換 1000 元的加倍券，共計 20 萬份；1000 元五倍券換 2000 元加倍券，共計 10 萬份；5000 元五倍券換 1 萬元加倍券，共計 1 萬份。每 1000 元可換得 10 張面額 50 元的加倍券及 5 張 100 元加倍券。

新北加倍券將於 10 月 20 日至 31 日開放市民線上登錄，每組身分證字號能擇定一種方案登記，可選擇換購、兌換地點，登記期間皆可更改，市府會在 11 月 8 日公布得獎名單，以簡訊通知，中獎人可持身分證及紙本五倍券於 11 月 19 日至 12 月 3 日至指定地點兌領，使用期限至明年 4 月 30 日止。

新北加倍券適用範圍包含新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業等超過 15000 家。除百貨、賣場、超市、超商外，也歡迎一般商業，透過在地商圈或商業會組織加入加倍券適用範圍。

桃園市－好市乘雙券 5 千放大變 1.2 萬

為了對接中央發行的五倍券，桃園市府推出二大加碼方案，首先是「桃園好市乘雙券」，全台民眾皆可參加，須先上網登記，200 元五倍券換取 400 元好市乘雙券，名額 10 萬人；500 元換 1000 元，名額 10 萬人；1000 元換 2000 元，名額 3 萬人；5000 元換 12000 元，名額 1000 人，但前提是只能在桃園消費使用。

第二個方案則是「數位桃園 plus1000」，桃市府與悠遊卡、一卡通及第一銀行合作，採市民卡抽獎方式，加碼各 1 萬名，抽中的民眾只要用完 5000 元，會自動加碼 1000 元。

台中市－搭配購物節 消費抽現金、房屋大獎

不同於其他縣市，台中市府配合第三屆台中購物節，推出振興券加值計畫，自 10 月 10 日至 12 月 9 日止，消費滿 500 元即獲 1 次抽獎機會，最小獎項 5000 元現金，每天抽出 1000 組，連續抽 60 天，共計 6 萬組。此外，週週抽出 10 組 10 萬元現金，連續抽 8 周，每月再抽出 1 組百萬現金，壓軸大獎由麗寶建設提供附車位的千萬好宅，總額超過 3 億元。

民眾只要在台中消費，不限任何類別，於台中購物節 App 登錄發票，累計滿 500 元即可獲得一組抽獎序號，若店家或攤販未開立發票，民眾可掃描店家設置的 QR Code，並保留收據即可參加抽獎。

台南市－好康券搭購物節 最高省下 3000 元

台南市政府發行「台南好康券」配合購物節活動，提供食、宿、遊、購、行超過 100 種優惠，最多可節省 3000 元，至明年 2 月 6 日止，旅客在台南市配合活動的合法旅宿每住一晚，每人免費送一張，兩晚兩張以此類推，店家優惠適用至明年 2 月 7 日。

除了店家優惠外，還有好康四重奏，第一重《台南集好康》，至台南各場域掃描專屬 QR Code，連結至活動網站登錄集章，凡當月集滿「食、宿、遊、購、行」其中任 3 種類別 (其中一類需為宿)，即符合當月抽獎資格，每月集章均重新計算。第二重《電子免費乘車券》，第三重《填寫問卷抽全家禮物卡》，第四重《集滿五類抽大禮》。

台南購物節活動至明年 2 月 10 日截止，消費者只要在台南單筆消費滿 100 元，就可憑發票登錄抽獎，有機會抽到市價 830 萬元的永康蛋黃區三房新屋、油電汽車大獎。

高雄市－高雄開就賺對接最廣 五倍變六倍

高雄市政府推出「高雄開就賺」，合作業者包含國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行等 5 家銀行，以及 LINE Pay Money、台灣 Pay、PChome Pi 錢包、一卡通，合作銀行的發卡量超過 1600 萬張，消費者使用數位五倍券在對接、累計消費、領券用券都能無縫接軌。

選擇綁定數位五倍券的民眾，可在合作業者的綁定頁面中選擇加入高雄開就賺活動，在高雄消費滿 5000 元，其中旅宿、餐飲累計須超過 2500 元，就能取得 1000 元高雄券，數量有限，系統會自動累計金額。

民眾在高雄消費達標後，就會收到領券通知的簡訊，即可在網站上預約取券方式，不僅可選郵寄到府，還能在全台 7-11 或高雄捷運車站取券，高雄券為 50 元小面額，共計 20 張，全市消費皆可使用，還可參加抽特斯拉電動車。