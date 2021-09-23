 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈五倍券來了〉六都狂撒銀彈 加碼振興方案一次看懂

鉅亨網新聞中心
振興五倍券10月8日正式上路，各地方政府卯足全力推出加碼優惠。(圖：AFP)
振興五倍券10月8日正式上路，各地方政府卯足全力推出加碼優惠。(圖：AFP)
Tag
台北熊好券新北加倍券高雄券購物節好市乘雙券台南台中五倍券

振興五倍券將於 10 月 8 日正式上路，各地方政府為了吸引人潮帶動觀光消費，也卯足全力推出加碼優惠，新北、桃園不約而同祭出讓民眾持有的五倍券「長胖」方案，台北熊好券五張全中也可抱走價值 3000 元票券，《鉅亨網》整理出最受矚目的六都振興經濟措施，讓讀者快速看懂哪個縣市方案最好康。

台北市－熊好券需綁定台北通 5 張價值 3000 元

台北市政府推出「台北熊好券」，其中，住宿券面額 1000 元，可用在北市安心旅宿；饗購券 500 元，有 5 張面額 100 元的票券，餐飲、零售商店都可消費；藝文券 500 元，為 5 張面額 100 元的票券，看電影、逛文創商店皆可使用；運動券 500 元，5 張面額 100 元的票券；市集券面額也是 5 張面額 100 元的票券，可在夜市、市場、地下街折抵消費。

熊好券總份數達 113.5 萬份，5 種票券使用範圍為台北市店家，全台民眾均可參與，但需綁定台北通 App，意即不會有實體票券，金額會匯入 App 帳戶中，9 月 22 日起開放意願登記，至 10 月 6 日止，將於 10 月 8 日在律師見證下公開線上抽獎。

店家方面，上網申請通過後，取得專屬 QR Code 擺放櫃台，民眾掃描後可於 App 確認消費，為鼓勵店家加入振興，市府提出熊好店家王激勵獎金，共 210 萬元。熊好券不得兌現、找零或儲值，同一票券類型、時間、消費場所，限使用 1 張票券。

新北市－五倍券長胖 最高 5 千換 1 萬加倍券

新北市政府規劃推出 31 萬份「新北加倍券」，分為 3 種方案，一、持 500 元五倍券換 1000 元的加倍券，共計 20 萬份；1000 元五倍券換 2000 元加倍券，共計 10 萬份；5000 元五倍券換 1 萬元加倍券，共計 1 萬份。每 1000 元可換得 10 張面額 50 元的加倍券及 5 張 100 元加倍券。

新北加倍券將於 10 月 20 日至 31 日開放市民線上登錄，每組身分證字號能擇定一種方案登記，可選擇換購、兌換地點，登記期間皆可更改，市府會在 11 月 8 日公布得獎名單，以簡訊通知，中獎人可持身分證及紙本五倍券於 11 月 19 日至 12 月 3 日至指定地點兌領，使用期限至明年 4 月 30 日止。

新北加倍券適用範圍包含新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業等超過 15000 家。除百貨、賣場、超市、超商外，也歡迎一般商業，透過在地商圈或商業會組織加入加倍券適用範圍。

桃園市－好市乘雙券 5 千放大變 1.2 萬

為了對接中央發行的五倍券，桃園市府推出二大加碼方案，首先是「桃園好市乘雙券」，全台民眾皆可參加，須先上網登記，200 元五倍券換取 400 元好市乘雙券，名額 10 萬人；500 元換 1000 元，名額 10 萬人；1000 元換 2000 元，名額 3 萬人；5000 元換 12000 元，名額 1000 人，但前提是只能在桃園消費使用。

第二個方案則是「數位桃園 plus1000」，桃市府與悠遊卡、一卡通及第一銀行合作，採市民卡抽獎方式，加碼各 1 萬名，抽中的民眾只要用完 5000 元，會自動加碼 1000 元。

台中市－搭配購物節 消費抽現金、房屋大獎

不同於其他縣市，台中市府配合第三屆台中購物節，推出振興券加值計畫，自 10 月 10 日至 12 月 9 日止，消費滿 500 元即獲 1 次抽獎機會，最小獎項 5000 元現金，每天抽出 1000 組，連續抽 60 天，共計 6 萬組。此外，週週抽出 10 組 10 萬元現金，連續抽 8 周，每月再抽出 1 組百萬現金，壓軸大獎由麗寶建設提供附車位的千萬好宅，總額超過 3 億元。

民眾只要在台中消費，不限任何類別，於台中購物節 App 登錄發票，累計滿 500 元即可獲得一組抽獎序號，若店家或攤販未開立發票，民眾可掃描店家設置的 QR Code，並保留收據即可參加抽獎。

台南市－好康券搭購物節 最高省下 3000 元

台南市政府發行「台南好康券」配合購物節活動，提供食、宿、遊、購、行超過 100 種優惠，最多可節省 3000 元，至明年 2 月 6 日止，旅客在台南市配合活動的合法旅宿每住一晚，每人免費送一張，兩晚兩張以此類推，店家優惠適用至明年 2 月 7 日。

除了店家優惠外，還有好康四重奏，第一重《台南集好康》，至台南各場域掃描專屬 QR Code，連結至活動網站登錄集章，凡當月集滿「食、宿、遊、購、行」其中任 3 種類別 (其中一類需為宿)，即符合當月抽獎資格，每月集章均重新計算。第二重《電子免費乘車券》，第三重《填寫問卷抽全家禮物卡》，第四重《集滿五類抽大禮》。

台南購物節活動至明年 2 月 10 日截止，消費者只要在台南單筆消費滿 100 元，就可憑發票登錄抽獎，有機會抽到市價 830 萬元的永康蛋黃區三房新屋、油電汽車大獎。

高雄市－高雄開就賺對接最廣 五倍變六倍

高雄市政府推出「高雄開就賺」，合作業者包含國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行等 5 家銀行，以及 LINE Pay Money、台灣 Pay、PChome Pi 錢包、一卡通，合作銀行的發卡量超過 1600 萬張，消費者使用數位五倍券在對接、累計消費、領券用券都能無縫接軌。

選擇綁定數位五倍券的民眾，可在合作業者的綁定頁面中選擇加入高雄開就賺活動，在高雄消費滿 5000 元，其中旅宿、餐飲累計須超過 2500 元，就能取得 1000 元高雄券，數量有限，系統會自動累計金額。

民眾在高雄消費達標後，就會收到領券通知的簡訊，即可在網站上預約取券方式，不僅可選郵寄到府，還能在全台 7-11 或高雄捷運車站取券，高雄券為 50 元小面額，共計 20 張，全市消費皆可使用，還可參加抽特斯拉電動車。

 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
高雄銀2836統一超2912網家8044
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞