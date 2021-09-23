樹人商經 電商創新研習 注入新能量

文 / 理財周刊

提升樂齡生活品質，樹人家商結合新北創新教育加速器計畫，培育師生共同跨領域學習成長，樹人家商商業經營科及電子商務科教師近期亦啟動一系列研習課程計畫，除了在暑假期間完成「植物苔球研習課程」，日前舉辦的「雷雕文創小物設計研習課程」，更是充分展現結合業界實務之創新思維，期許精進課程教學，強化商經科厚實專業知識，進而打造適合年長者興趣學習的體驗與活動，達到長者「安心新北、樂活新北」之目標。

樹人家商商業經營科暨電子商務科黃奕君主任表示，積極培育學子具備專業技能，將學習結合實務經驗，商經 / 電商科師生過去即採用密集板、鏡面壓克力等多樣化素材，融入「創意商品設計與實作」、「店舖經營實務」與「創意商品銷售實務」等課程，打造小夜燈、USB 隨身碟、手機座或名片架等造型創「藝」雷雕趣玩作品，及手作多樣商店模型，藉由親手實作商品與商店陳設模型過程，結合商業運營思維，了解產品如何變成吸睛價值商品與店面動線規劃之重要性，以實務教學深獲家長青睞及肯定。

不僅如此，強化師生共同發展樂齡長者服務，培育學子及早認識高齡社會，以關懷角度投入長者照護行列，商經 / 電商科以匯聚宏觀市場視野、商業創新管理之核心能力，聚焦年長者大多喜愛參與蘊含生命力綠色植栽之園藝活動，以及親手設計創意小物趨勢，陸續舉辦「植物苔球研習課程」、「雷雕文創小物設計研習課程」，培植師生跨領域專業技能，學習將好照護、充滿綠意氣息的苔球植物，結合製作雷雕小配件，搖身一變成為深獲消費者喜愛、為生活增添趣味的雷雕創「藝」微景觀盆栽與獨具風格的藝術小物；並預計以師生陪同長者客製化 DIY 體驗，使銀髮族群透過實作，掌握新科技學習技能，達到既能安定心性，又能訓練手部肌肉靈活度與觸覺刺激，動腦發揮創意減緩老化的貼心照護，更期許運用商業推廣將作品搖身一變，包裝成有販售價值的工藝商品，增添長者信心與成就感。

樹人家商校長利政南表示，培育產業需求人才，培養學子具備社會關懷胸襟，建立高齡者享有健康樂活、休閒型態的永續學習環境，樹人家商「安心新北、扶老同行、樂活人生」計畫，以結合創新研習與多元教程，鼓勵師生深化與長者及社會的連結，讓銀髮族不再只感受常態的照護服務，更能進一步用有趣的互動實作體驗，完善高齡照護服務範疇，豐富新北市教育特色，使本校持續成為優質辦學、立足實務的卓越教育典範。

圖 / 樹人家商商業經營科及電子商務科日前舉辦「雷雕文創小物設計研習課程」，強化產學結合、豐富教學資源與課程內容

來源：《理財周刊》1100 期

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