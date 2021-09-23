人生導師五十載 張老師不姓張

文／理善國際關懷協會．林鳳

人生困境有時非一己之力可解決，要練習適度接受現實問題，或開始去思考並學習新方法，將有助於解決所遇狀況。張老師基金會是大家耳熟能詳的求助管道之一，現任執行長涂喜敏與主編萬儀說，基金會為何叫做「張老師」？其實並非創始人姓「張」，也非為了紀念某人，主因張字義代表開啟、拓展、長遠之意，且弓長張好念備感親切；而「老師」以傳道、授業、解惑為職志，所以定名為「張老師」。

學習轉念 正向傳播

每個人有自我標準的做事原則與作人態度，但若屬超完美主義採高標準，將會給自己太大壓力極易焦慮，若沒做到位則痛苦沮喪或不放過自己，甚至可能出現憾事令人遺憾。

人生功課需要學習放下，努力過後就不要為難自己，因為世事不可能永遠一百分，且事實上自以為的百分價值，在他人眼中可能是一文不值，所以任何計畫要保留空間不要一成不變，若沒彈性而自我設限將累死人，因為我們永遠管不了別人，唯一能做的就是改變自己，若保留彈性空間給彼此，則處事會更順暢圓融自在。

然而不焦慮要改變自我有時並非易事，要如何不停留原地走向陽光呢？所以基金會的創辦理念，積極協助當事人能夠轉念，學習方法然後去行動，經過陪伴與一段時間練習後，自然而然就會看到結果，跳脫當下谷底讓自己開心。

涂喜敏說希望透過傳播的力量，傳播正向、傳播健康、傳播助人訊息，散播好的影響力與正向的感染力。人生不如意事十之八九，鼓勵大家若遇事焦慮能尋求管道，能勇敢求助就是一個健康的行為，能多聽專業建議並學習方法，量力而為、盡力而為、保有彈性，就算關關難過但相信能關關過。

人生導師 全人服務

最早期張老師是為服務青少年，因這階段需導師指引方向走出迷惘，所以過去使命口號為健康青少年，社會新希望；現今辦理心理輔導健康教育、結合資源培育人才、激發潛能適應能力、研究發展與國際交流等等。提醒家長不要跟孩子情緒對抗，要了解照顧他們心情，去觀察習慣並同理感受。

至今張老師已五十二歲了，服務對象從青少年到家庭的全民心陪伴，內容多元從心理健康到社會融合，其中點點滴滴微不足道的事，在當事人心裡都可能烙下感動或啟蒙的種子。

在數位疏離的環境下，自我覺知並傾聽感受，將心比心能有效溝通。例如語氣要嘗試讓當事人說出理由，逐漸培養良好的關係；若有負面情緒，要練習紓壓調整呼吸，要培養習慣有安心感，給自己鼓勵打氣等。

萬儀說疫情經歷使生活增添變數，如何安定己心穩定生活，是張老師文化跟張老師基金會在未來持續努力做的事情；近期推動線上讀書會，課程可直接互動分享感受，透過雲端學習與實體出版，在心理健康有更多元服務。

快樂分享 憂愁分擔

性格和習慣可透過學習來改變，例如易焦慮者若透過階段性、計畫性學習，將可增進內在勇氣與能見度，快樂會感染常說開心事會更開心，而憂愁把它講出來就是壓力釋放，兩者都是心理健康概念。張老師雖不是生命線，但始終如一做有品質的陪伴工作，人生若有時不得其法而陷入低潮時，若有需要張老師就在你身邊，電話直接打 1980 一就幫你，可陪伴你一起面對人生困境。

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人。理財行善正向能量．致力公益傳播美好。理周集團旗下品牌理財周刊與理善學院，歡迎公益演講與異業合作。www.wips.org.tw)

來源：《理財周刊》1100 期

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