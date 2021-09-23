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歐元區 9 月綜合PMI跌至56.1 創下5個月來新低

鉅亨網編譯凌郁涵
歐元區 9 月綜合PMI跌至56.1 創下5個月來新低(圖片：AFP)
歐元區 9 月綜合PMI跌至56.1 創下5個月來新低(圖片：AFP)
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歐元PMI9月供應鏈

根據 IHS Markit 在週四 (23 日) 最新公布的調查數據顯示，由於 Delta 變種病毒爆發衝擊了市場需求，且供應鏈限制持續推高投入成本，歐元區商業活動在 9 月份增長速度有所放緩。

數據顯示，歐元區 9 月綜合採購經理人指數 (PMI) 從 8 月份的 59.0 跌至 9 月份 56.1，創下 5 個月來新低，低於市場預期的 58.5，但已經連續第 7 個月高於榮枯線 50 之上。

歐元區 9 月服務業 PMI 則是從 8 月份的 59.0 跌至 56.3，創下 5 月份以來的新低，並低於市場預期的 58.5。

此外，歐元區 9 月製造業 PMI 從 8 月份的 61.4 降至 58.7，創下 2 月份以來的新低，低於市場預期的 60.3，但已連續 15 個月擴張。衡量產出的指數則是從 59.0 降至 55.6，為 8 個月以來的新低。

在供應鏈瓶頸持續的情況下，投入成本指數達到 70.5，創下 21 年來新高。綜合就業成長速度進一步放緩至 4 個月新低，未完成訂單積壓增幅再度擴大，尤其是製造業。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williams 在一份聲明中表示：「9 月的 PMI 數據凸顯了經濟成長急劇放緩和價格急劇上漲的不利組合。」

他也表示，如果價格和供應的逆風沒有減弱的跡象，未來幾個月的成長可能會進一步減弱，尤其是進入秋季後確診病例可能出現增加。

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