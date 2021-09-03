歐元區8月綜合PMI終值降至59.0 低於原先預期

根據 IHS Markit 最新公布的數據顯示，儘管 Delta 變種病毒持續蔓延且供應鏈問題仍在，歐元區 8 月商業活動表現仍然強勁，報告中認為，歐元區經濟有望在年底前恢復到疫情前的水準。

數據顯示，歐元區 8 月綜合採購經理人指數 (PMI) 終值從 7 月的高點 60.2 降至 59.0，低於市場原預先預期的 59.5，但仍遠高於成長與萎縮榮枯線的 50。

歐元區今年 8 月服務業 PMI 終值則是由 7 月份高點的 59.8 回落至 59.0，低於市場原預期的 59.7。不過，民眾對於 Delta 變種病毒持續蔓延，以及可能重啟封鎖措施的擔憂，削弱了樂觀情緒。服務業預期指數從 69.1 跌至 68.9，創下 4 個月來新低。

IHS Markit 高級經濟學家 Joe Hayes 表示：「8 月歐元區數據又是一個穩健的結果。第三季 GDP 可能再次出現季增的強勁成長，歐元區經濟有望在年底前回復到疫情前的水準，甚至可能提早達到。」有調查預估，第三季歐元區經濟有望成長 2.2%。

然而，疫情造成的供應鏈中斷持續，意味著 8 月份原料成本再度飆升。投入價格指數接近創紀錄的 69.5，但低於 7 月份的 69.9。

數據顯示，8 月份歐元區通膨率飆升至 3.0% 的十年新高，並可能進一步上升，也對歐洲央行認為的良性且暫時的物價上漲說法構成了挑戰。

Hayes 表示，雖然隨著封鎖時期的繁榮逐漸消退，成長自然會失去一些動力，但還有許多其他不利的因素在起作用，Delta 變種病毒已經在歐洲蔓延開來，進一步的造成了原料短缺和運輸瓶頸，對歐元區商業活動造成壓力。