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考量疫情電價連七凍 規劃高壓用戶夏月電價提前實施

鉅亨網記者劉韋廷 台北
考量疫情影響電價連七凍，規劃高壓用戶夏月電價提前實施。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
考量疫情影響電價連七凍，規劃高壓用戶夏月電價提前實施。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
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電價經濟部高壓用戶審議會台電

經濟部今 (23) 日召開今年度第二次電價費率審議會，考量疫情影響經濟，加上台電上半年尚有盈餘，決議下半年不調整電價，維持平均電價 2.6253 元 / 度，創電價連七凍紀錄，審議會也同時提出時間電價自由選擇方案，規劃高壓以上用戶 5 月下半月納入夏月電價。

經濟部表示，雖然下半年國際油價上漲，使台電下半年燃料成本大幅增加，但考量疫情影響、國內經濟尚處復甦狀態，審議會考量電價穩定優先，決議本次電價不調整，維持平均電價 2.6253 元 / 度。

除電價凍漲外，因應再生能源夜尖峰課題、氣候變遷造成 5 月高溫等狀況，經濟部說明，本次審議會同意台電提出時間電價 (日、夜) 自由選擇方案、規劃高壓以上用戶 5 月下半月 (即 5 月 16 日起) 納入夏月電價。

經濟部進一步表示，時間電價自由選擇方案部分，台電將在 10 月推出時間帶自由選擇方案，如夏月尖峰電價時間有 2 種選擇，包含原方案白天 10-12 點、13-17 點及新方案夜間 16-22 點，提供用戶選用。

經濟部次長曾文生補充，時間電價自選方案將試辦 1 年，並搭配用戶電費保護，但正式實施前仍須經電價審議會決議。

另一方面，曾文生指出，高壓用戶 5 月下半月納入夏月電價，將從鋼鐵、石化、紡織、面板、半導體等高壓用電大戶先推動，估約有 2.5 萬戶受影響，但全年平均電價維持不變，因此非夏月電價也將調整，具體方案也將由台電溝通宣導，再送今年底電價審議會 (審議輸配費率) 進行討論。

依公用售電業電價費率計算公式，電價調整頻率為 1 年檢討 2 次，原則以 4 月、10 月進行，且明定電價調幅最高 3% 限制。

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