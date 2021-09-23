〈央行理監事會〉定調我貨幣政策「適度寬鬆」 升息時機看二因素

台灣央行今 (23) 日召開第三季理監事會議，全體理事一致同意維持政策利率不變，利率連 6 季不動，央行總裁楊金龍定調目前我國貨幣政策為「適度寬鬆」，至於何時將調整利率調整，則要視通膨和國際資金移動二大變化而定。

楊金龍說明，主要國家寬鬆政策基調到目前為止並未改變，且現階段國內經濟並未有過熱情形、物價上揚是暫時性現象。

央行指出，8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率升至 2.36%，主要是近月國際原油等原物料價格續處高檔，加上國內豪大雨致蔬菜價格大漲，預估第三季受天候因素影響，CPI 年增率將暫時居高，不過，下半年核心 CPI 年增率仍將維持走低趨勢，預測全年 CPI 和核心 CPI 年增率分別為 1.70%、1.17%，並未突破通膨警戒線 2%。

展望明年，由於國際機構預期國際油價趨向平穩，央行預測，明年 CPI 和核心 CPI 年增率同降為 0.92%。

楊金龍指出，比起其他主要國家，台灣貨幣政策並未特別寬鬆，全體理事通過維持政策利率不變，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。

楊金龍強調，台灣情況和美國不太一樣，美國資產負債表高度膨脹且利率相當低，即便縮減購債還是處在寬鬆狀態，因此，「沒辦法很明確說我們升息會在美國之前還之後，而是要看國際資金的移動而定」。

央行最新統計，近月銀行體系超額準備維持 600 餘億元水準，貨幣總計數 M2 年增率由第二季的 9.09% 降為 8 月 8.44%，長短期利率小幅波動，金融情勢尚屬寬鬆。