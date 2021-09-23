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〈央行理監事會〉楊金龍談話懶人包 聚焦五大重點

鉅亨網記者王莞甯 台北
央行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)
央行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)
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央行楊金龍打房恒大GDP物價通膨聯準會

台灣央行今 (13) 日召開第三季理監事會議，會後如市場預期維持利率連 6 季不變，仍處在史上最低水準，上修我國經濟成長率 (GDP) 至 5.75%，看通膨展望溫和，並預料恒大風暴不至於演變成中國版雷曼，中國當局有政策空間可控，而此次最受關注的是央行重手祭出第三波打炒房政策。

央行維持利率連 6 凍 貨幣政策定調適度寬鬆

央行宣布維持利率連 6 凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率仍處在 1.125%、1.5% 和 3.375%，符合市場預期，央行總裁楊金龍定調目前我國貨幣政策為「適度寬鬆」。

至於何時將調整利率調整，楊金龍說，要視通膨和國際資金移動二項因素變化而定。

我今年 GDP 上修至 5.75% 明年為 3.45%

此次理監事會議，央行上修我國今年 GDP 至 5.75%，較第二季的預測值 5.08% 上修 0.67 個百分點，而明年 GDP 為 3.45%。

我今年 CPI 年增率 1.7% 通膨展望溫和

物價方面，央行認為，第三季受天候因素影響，CPI 年增率將暫時居高，但下半年核心 CPI 年增率仍將維持走低趨勢，預測全年 CPI 和核心 CPI 年增率分別為 1.70%、1.17%，並未突破通膨警戒線 2%。

展望明年，由於國際機構預期國際油價趨向平穩，央行預測，明年 CPI 和核心 CPI 年增率將同步降為 0.92%。

央行三度打房 8 縣市自然人第 2 戶購屋貸款不得有寬限期

比較令市場意外的是，央行一年內第三度祭出打炒房措施，三大修正重點包括，(1) 新增規範 8 個縣市自然人第 2 戶購屋貸款不得有寬限期、(2) 購地貸款最高成數自 6 成 5 降為 6 成，並將 (3) 原定的工業區閒置土地抵押貸款最高成數從 5.5 成再降為 5 成，明日起實施。

此為央行首次明定特定區域涵蓋八大都會區，打炒房力道可說是前所未見，但楊金龍表示，這次算是微調，為滾動式檢討，不算是很重。

央行料中國當局有政策空間處理恒大風暴

此外，對於近來引起國際市場動盪的恒大風暴，楊金龍認為不至於演變成中國版雷曼，預料中國當局仍有政策空間可處理，也不至於影響我國金融市場過甚。

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