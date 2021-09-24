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〈美股熱門股〉推特開放比特幣支付漲3% Novavax疫苗申請WHO授權漲10%

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉推特開放比特幣支付漲3% Novavax疫苗申請WHO授權漲10%(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉推特開放比特幣支付漲3% Novavax疫苗申請WHO授權漲10%(圖片：AFP)
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推特宣布小費可用比特幣支付 勁揚 3.80%

推特 (TWTR-US) 周四（23 日）宣布將向所有地區用戶推出打賞罐（Tip Jar）的小費功能，且允許用戶以比特幣方式支付與接收小費，推特股價聞訊勁揚 3.80% 至每股 66.69 美元

推特今年 5 月推出打賞罐功能時，只能以 Square 的 Cash App 與 PayPal 的 Venmo 等方式支付小費，但如今推特將打賞功能整合加密錢包 Strike 服務，讓客戶可以用比特幣打賞與收取小費，不過目前該功能只在蘋果 iOS 平台先行，Android 系統用戶還需等上幾周。

推特還表示，目前正在研究一項新功能，讓用戶能在社群媒體上驗證與展示自己收藏的 NFT。不過該公司並未提供更多內容或有關區塊鏈技術細節，僅表示這是支持數位藝術創作者的一種方式。

推特執行長 Jack Dorsey 身為加密貨幣擁戴者，將比特幣整合至推特並不令人意外，前幾個月他曾在推特上表示，自己在嘗試「挖」比特幣，認為沒有任何事的重要性勝過比特幣

至截稿前，比特幣價格報 44,613.60 美元，24 小時內上漲 2.72%。

Novavax 向 WHO 申請緊急使用清單 飆漲 10.75%

美國生技製藥 Novavax(NVAX-US) 周四表示，公司與合作夥伴印度血清研究（Serum Institute of India）已向世衛組織（WHO）提出將其研發的新冠疫苗列入「緊急使用清單」，消息公布後激勵股價飆漲 10.90% 至每股 257.30 美元

Novavax 在美國與歐洲的授權競爭中處於落後地位，加入世衛組織的「緊急使用清單」是參與 COVID-19 疫苗全球取得機制（COVAX）的先決條件，此外該清單也是代表疫苗產品安全性和有效的重要指標。

Novavax 先前曾表示將在 8 月申請世衛組織的緊急使用清單，然而卻直到 9 月才提出申請，顯示該公司申請動作稍有延遲，此外該公司也預計在今年第四季向美國與歐盟申請緊急使用授權。

Novavax 的疫苗採用蛋白質次單位技術，在美國的大型後期臨床試驗中證實有效力超過 90%，而且對新冠病毒與變種病毒皆有防護力。

Roku 國際市場擴張潛力受矚 上漲 3%

影音串流媒體商 Roku(ROKU-US) 獲古根漢投資公司（Guggenheim Partners）青睞，看好其國際市場擴張潛力，將其評等從中性（Neutral）上調至買入（Buy），周四股價上漲 3.00% 至每股 334.52 美元

古根漢分析師 Michael Morris 表示，串流媒體廣告市場將繼續快速成長，而 Roku 會是主要受益公司，對該公司的國際市場擴張充滿信心，稱其國際市場擴張、潛在的廣告行銷夥伴關係與擴大廣告工具價值都遭到低估。

Morris 說 Roku 目前的股價水準對投資人來說是個「有吸引力的切入點」，將該股目標價訂在每股 395 美元

FactSet 調查的 27 位分析師給予 Roku 股價的平均評等為「增持」（Overweight），平均目標價為每股 483.09 美元

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