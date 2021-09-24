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美銀：美國塞港難解 供應鏈瓶頸Q4到明年Q1最糟糕

鉅亨網編譯余曉惠
美銀：美國塞港難解 供應鏈瓶頸Q4到明年Q1最糟糕 (圖:AFP)
美銀：美國塞港難解 供應鏈瓶頸Q4到明年Q1最糟糕 (圖:AFP)
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塞港貨櫃港口壅塞航運海運貨運運輸美國美西貨櫃港

美國銀行全球研究 (BofA) 團隊表示，美國正面臨貨櫃港壅塞在內的「最後一哩」問題，在庫存水準持續減少的情況下，供應鏈吃緊情形可能比去年更嚴重，最糟情況可能在年末和明年第 1 季發生。

美銀團隊從企業界軟體以及產業界峰會的資料中發現，美國正在貨櫃港卸貨、運輸安排等方面遭遇難題，這些問題可能擴散到供應鏈。例如 Supply Chain Insights 公司創辦人 Lora Cecere 曾警告，「今年耶誕節，零售業的貨架將空空如也。」

如果供應鏈中斷情形持續，通膨上升時間可能比預期更長。運費上漲已經擠壓到許多公司的利潤，而通膨升溫可能迫使聯準會 (Fed) 在美國還沒完全從疫情中復原就得升息。

美銀在報告中說，疫情加速倉儲自動化，企業為了省下成本，採用機器人提升速度和產能，也降低勞動力需求。

美銀指出，在供應鏈瓶頸中受益最大的公司將包括電子儀器製造商阿美特克 (Ametek)(AME-US)、美國工業產品製造商 Dover 集團 (DOV)、專業儀器儀表製造商 Fortive(FTV-US)，以及工業巨擘漢威聯合 (Honeywell)(HON-US)。

四家公司股票周四都上漲。其中 Dover 今年來上漲近 30%，領先其他三家公司。

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