達飛、赫伯羅德凍漲後 八大主要航線有三大航線運費下滑

隨著全球第三大航商法國達飛海運 (CMA CGM) 和全球第五大航商赫伯羅德宣布凍漲之後，八大主要航線有部分航線運費下滑，但美西港口擁堵仍創紀錄，上海到洛杉磯運費週比仍持穩。

週四 (23 日) 全球供應鏈危機持續，美西港口擁堵創紀錄，95 艘船大排長龍等候入港，擁堵情況前所未有。

隨著假日購物季的臨近，航運高峰期開始，南加州海洋交易所顯示，截至週一 (23 日) 南加州洛杉磯港和長灘港外有 95 艘船在錨地或海上漂流區等待泊位，其中 70 艘為貨櫃船。

被迫在南加州漂流的船隻創新高 (圖片：翻攝 splash247/Marinetraffic)

由於卡車、司機短缺，以及進口消費品的巨大需求，促使美西港口擁堵屢創紀錄。船隻等待進港的時間延至 8.7 天，比 8 月中旬的 6.2 天還久。若將貨櫃以頭尾相接的方式排成一排，長度足以橫跨逾半美國。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示：「美國人的購買力史詩級強大，以至於我們無法將所有這些貨物進到國內供應鏈。」

自去年夏天以來，南加州洛杉磯港和長灘港屢屢打破貨運記錄。長灘港今年有望處理超過 900 萬個貨櫃，超越去年 810 萬的記錄。同時，6 月份洛杉磯港成為西半球首個在 12 個月內處理 1000 萬個貨櫃的港口。

在連續 22 週上漲後，WCI 綜合指數本週持穩 (圖片：Drewry)

截至週三，海運諮詢機構 (Drewry) 世界貨櫃運價指數 (WCI) 航線運價指數數據顯示，在連續 22 週上漲後，WCI 綜合指數本週停止上漲，保持穩定在 40 呎標準貨櫃運費為 10,377.19 美元，但仍比 2020 年同期高出 299%。

八大主要航線有三大航線週比運費下滑 (圖片：Drewry)

隨著全球第三大航商法國達飛海運 (CMA CGM) 和全球第五大航商赫伯羅德宣布凍漲之後，八大主要航線有三大航線較前一週運費下滑。

洛杉磯到上海和上海到紐約的現貨運費週比分別下降 3% 和 2%，分別為每 40 呎貨櫃 1,404 美元和 15,849 美元。紐約到鹿特丹週比下滑最高 8%。

然而，從上海到洛杉磯運費維持前幾週的水平，運送一個 40 呎標準貨櫃運費為 12,424 美元，比去年同期上漲 217%。新冠疫情爆發前 (2019 年) 中國到美西一個貨櫃僅 2,700 美元。

Freightos 數據顯示，海運戶對戶 (door-to-door) 平均時間比去年增加了 43%，自 50 天提高到 71.5 天。