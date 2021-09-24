 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

Fed領全球央行鷹聲嘹亮 歐洲央行卻無奈難收回寬鬆

鉅亨網編譯張博翔
Fed領全球央行鷹聲嘹亮 歐洲央行卻無奈難收回寬鬆（圖：AFP）
Fed領全球央行鷹聲嘹亮 歐洲央行卻無奈難收回寬鬆（圖：AFP）
Tag
歐洲央行ECB貨幣政策鷹派聯準會Fed

美國聯準會 (Fed) 與英國央行 (BOE) 近期都示警通膨上升過快，釋出鷹派訊號，唯獨歐洲央行 (ECB) 態度謹慎，維持寬鬆的貨幣政策，如此特立獨行使市場對歐洲經濟復甦與成長的力道表示擔憂。

綜合疫情趨緩與通膨風險，聯準會周三表示縮減購債之路已近，市場則預測英國升息時程表將提前至明年 3 月，其他至少有五個國家央行更紛紛宣布將啟動升息。

然而與多數央行鷹派的態度相比，僅歐盟的論述較為謹慎，該行仍擔憂歐元區目前脆弱的復甦力道，並在月初表示雖然將適度降低疫情緊急購債計畫 (PEPP) ，但該計畫仍將持續至 2022 年 3 月。

歐洲執委會官員 Madis Muller 表示，未來收回 PEPP 後，可能還會提高疫情前的資產購買計畫 (APP)。這使市場對歐洲經濟復甦與成長預期出現雜音。

不過，Berenberg 首席經濟學家 Holger Schmieding 表示，維持鴿派政策並不意味著歐洲經濟疲軟，僅是復甦速度較慢。

瑞信首席歐洲經濟學家 Neville Hill 表示，ECB 預估疫情前的經濟問題在克服疫情後仍存在，因此當局對於收緊貨幣政策的態度更為謹慎，預計鷹派的步伐將會比美國和英國還慢。

相較於其他國家面臨的高通膨問題，ECB 更為樂觀，認為歐元區實際通膨將低於原先預估的 2% 目標。美國目前的高通膨風險，則使一些聯準會官員敦促應升息步伐提前至明年。

全球20大工業國通膨狀況(圖:Bloomberg)
全球 20 大工業國通膨狀況 (圖: Bloomberg)

瑞銀 (UBS) 全球首席經濟學家 Paul Donovan 表示：「美國目前經濟狀況已不需要大規模的流動性，聯準會逐漸將貨幣政策恢復正常才令人鬆一口氣。」

歐洲國家則和 ECB 一樣維持超寬鬆貨幣政策，瑞典央行 (Riksbank) 周四 (23 日) 透露，該行不認為在可預見的未來將升息。瑞士銀行 (SNB) 維持低於零的利率政策。ECB 在其他地區的「同路人」還包括日本央行(BOJ)，後者本周也宣布持續實施寬鬆貨幣政策。

本文不開放合作夥伴轉載

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞