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英國央行下修Q3經濟增長預期 示警年底通膨將略高於4%

鉅亨網編譯林薏禎
英國央行下修Q3經濟增長預期 示警年底通膨將略高於4% (圖：AFP)
英國央行下修Q3經濟增長預期 示警年底通膨將略高於4% (圖：AFP)
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英國央行BOE利率資產購買GDP新冠通膨

英國央行 (Bank of England,BOE) 週四 (23 日) 維持貨幣政策不變，但也警告，供應鏈問題將持續干擾產出，因此下調今年第 3 季經濟增長預期，並預計年底通膨率將略高於 4%。

英國央行將基準利率維持在 0.1%，資產購買規模維持在 8,950 億英鎊不變，符合市場預期，然而，BOE 副總裁 Dave Ramsden 本月加入貨幣政策委員 Michael Saunders 的行列，呼籲提前結束購債計劃。

英鎊在政策發布後走強，截稿前，英鎊美元匯率上升 0.6%，至 1.3710。

國家統計局 (ONS) 此前數據顯示，英國 7 月 GDP 連續 6 個月增長，但月增率僅 0.1%，未達市場預期，且遠遜於 6 月的 1%，ONS 還稱，目前英國經濟增長仍較疫情前低 2.1%。

發布會議紀要之際，英國央行將第 3 季 GDP 增長預期，自 2.9% 下修至 2.1%。

此外，英國央行仍在控制遠超預期的通膨，會議紀要指出，觀察全球成本和物價指標，有越來越多證據顯示通膨壓力仍將持續。英國此前公布 8 月 CPI 年增 3.2%，增幅為 2012 年 3 月以來最高。

央行官員認為，基於現有政策立場，中期通膨率很可能維持在 2% 目標之上，且第 4 季將繼續上升至「略高於 4%」，主要受天然氣等能源價格衝擊所致。

央行表示，天然氣價格飆升恐對通膨預期構成「嚴重上行風險」，同時警告，通膨率可能在明年第 2 季維持在 4% 以上。

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