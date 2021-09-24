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戴爾釋出長期樂觀展望 加碼50億美元股票回購 股價勁揚逾3%

鉅亨網編譯張博翔
戴爾釋出長期樂觀展望 加碼50億美元股票回購 股價勁揚逾3%（圖：AFP）
戴爾釋出長期樂觀展望 加碼50億美元股票回購 股價勁揚逾3%（圖：AFP）
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戴爾VMware展望股票回購思科庫藏股產業PC

電腦大廠戴爾 (DELL-US) 周四 (23) 制定一項長期計畫，預測接下來到 2026 年，每年營收可成長 3% 至 4%，並宣佈高達 50 億美元的庫藏股回購以及定期配息計畫，激勵股價大漲 3.4%。

戴爾正試圖向市場描繪，公司業務在經歷疫情和晶片短缺後未來的發展方向。該公司表示，扣除一些項目後，接下來到 2026 年的年銷售額將成長約 6%。

戴爾商用業務競爭對手之一思科 (CSCO-US) 日前則描繪更樂觀的前景，預計未來 5 年收入增幅上看 7%。

戴爾還重申對本季 (2022 會計年度第三季) 的財測，預計營收將出現「中高雙位數」成長，營業利益較上季成長 1% 至 2%。

戴爾 50 億美元的回購計畫將於 11 月生效，預計屆時 VMware 也分拆完畢，戴爾有望紓解債務壓力並獲得投資級信用評等。此外，該公司計劃在 2023 會計年度年第一季開始每季配息，目標每年發放 10 億美元股利。

受到樂觀預期和回購、配息計畫激勵，戴爾股價周四收盤上漲 3.43% 至每股 102.69 美元，該股今年已上漲 35%。

戴爾董事長 Michael Dell 表示，戴爾核心業務正在成長且蓬勃發展，但目前與同業正在居家辦公激增帶來電腦需求、以及生產所需的零件短缺之中取得平衡，由於晶片製造商無法完成所有訂單，導致價格上升，交貨延遲。

戴爾承諾將其分拆 VMware 的部分收益回饋給股東，將在交易結束時分配 115 億至 120 億美元的特別現金股利，預計第四季完成分拆後，擁有 VMware 81% 持股的戴爾將獲得高達 97 億美元的現金流。

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