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〈陸港盤後〉限電限產影響發酵 上證收跌0.8%

鉅亨網新聞中心
〈陸港盤後〉限電限產影響發酵 上證收跌0.8%(圖片:AFP)
〈陸港盤後〉限電限產影響發酵 上證收跌0.8%(圖片:AFP)
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上證深證創業板人民幣恆指恆科指A股H股

周五 (24 日)A 股三大指數開低後走勢出現分歧，上證在平盤附近震盪，而深證與創業板指則是走揚，當中以創業板指表現最為強勢，盤中一度大漲逾 2%。

不過午盤後，陸股賣壓出籠，上證疲弱走勢拖累其它兩指數下滑，深證由紅翻黑，創業板指則力抗跌勢，終場收紅。

中國部份省份限電限產的負作用開始發酵，造紙、煤炭、水泥類股齊跌。另一方面，中國有計劃整頓稀土產業，將形成一個全球性的稀土集團，稀土類股受利多消息大漲。 

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.28 兆元，較前一個交易日略減人民幣 381 億元，成交金額連續 46 個交易日破兆。

港股方面，A 股走勢疲弱影響港股走勢，恒指在早盤開平低後一路在平盤附近震盪。午盤後港資地產類股突然出現一波殺盤，科技類股跟進下殺，導致港股不斷探底，恆指一度欲測試 24000 點整數支撐。

消息面上，恒大集團 (3333-HK) 的危機仍困擾投資情緒，雖然該公司昨天與中國境內投資人達成債息支付協議，但境外美元債卻沒按時支付，但該筆支付金額有 30 天寬限期。

只是恒大一直沒有對逾期付款一事表態，而這個「沉默」被投資人認為其倒閉的可能性提升，更增加市場的不確定性。

資料來源:鉅亨網
資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下挫 0.8%，報 3613.07 點；科創 50 指數上漲 0.82%，報 1375 點；深證成指小跌 0.21%，報 14357.85 點；創業板指上揚 0.8%，報 3207.82 點。

本周上證綜指微跌 0.02%，科創 50 指數上漲 1.88%，深證成指小跌 0.01%，創業板指上揚 0.46%。

恒生指數上揚 1.19%，報 24510.98 點、恒生科技指數上漲 0.93%，報 6300.49 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 27.3 億元，其中滬股通買超人民幣 9.63 億元，深股通買超人民幣 17.67 億元。本周北向資金合計賣超人民幣 15.79 億元。

法人觀點

國泰君安認為，從今日盤面來看，投資人心態較為保守。近期漲幅高的煤炭、化工等類股出現大跌，資金轉向低檔的類股。預期指數回檔空間有限。目前 A 股市場沒有系統性風險，第四季無風險利率下滑將成為既定事實，穩就業、穩增長將進一步推動貨幣政策寬鬆，指數底部有撐。預計短線上證將維持在 3600-3700 點區間窄幅震盪。

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