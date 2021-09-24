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稀土大整併 傳中國五礦、中鋁計劃戰略性重整

鉅亨網編輯江泰傑
稀土大整併 傳中國五礦、中鋁計劃戰略性重整(圖片:AFP)
稀土大整併 傳中國五礦、中鋁計劃戰略性重整(圖片:AFP)
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中國五礦中鋁稀土南方稀土鐠釹

周五 (23 日) 晚間，五礦稀土公告指稱，母公司五礦集團正與中鋁集團，贛州市人民政府籌畫相關稀土資產的戰略性重組。不過相關方案尚未最終定案，同時也需要取得主管部門批准。

五礦集團和中鋁集團均為中國稀土業六大稀土集團之一，其餘四大稀土集團分別是北方稀土、廈門鎢業、中國南方稀土集團和廣東稀土集團。

而中鋁集團與五礦集團均為中國國務院國資委 100% 控股，五礦集團是五礦稀土的控股股東，持股比率 23.98%。

江西贛州市素有「稀土王國」之稱，贛州離子型稀土資源是全球同類型礦種中排名第一。另一方面中國六大稀土集團之一的南方稀土集團，約有 94% 的股份被贛州稀土集團持有，後者的控股股東則是贛州市國資委。

業界認為根據五礦稀土的公告推測，除中鋁集團和五礦集團外，這次稀土重整還很可能涉及南方稀土集團。若三家集團的稀土資源進行整合，將形成一家全球等級的超級稀土集團。

自去年 5 月以來，稀土價格開啟新一波漲勢，稀土主流產品鐠釹、鋱、鏑等價格均在今年創下近 10 年新高。

中國稀土行業協會監測的資料顯示，9 月 23 日，稀土價格指數為 252.1 點，較去年 5 月初的 129.5 點，大漲 94.67%。
 

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