〈財報〉Costco單季營收首破600億美元 全年成長創90年代以來最佳

美國採會員制的大型零售商好市多 (Costco) 周四 (23 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報，受惠於食品、家居用品等強勁需求，單季營收首度突破 600 億美元，且全年獲利、營收年成長創 90 年代以來最佳紀錄。

隨著疫苗施打普及化，人們重返社交、戶外活動，刺激 Costco 體育、珠寶產品需求，都幫助抵消去年因恐慌性購買民生用品導致其他商品銷售放緩的影響。

財務長 Richard Galanti 表示，短短兩周內 Costco 一般產品都售罄，為了提前應對長時間產品短缺，該公司正在盡可能訂購商品，並儘早進貨。

Costco 第四季營收 614.4 億美元，年增 15%，是該公司史上第一次營收破 600 億美元的一季。淨利 16.7 億美元，每股盈餘 3.76 美元。營收和淨利優於市場預期的 614.1 億美元、3.58 美元。

FactSet 數據顯示，Costco 2021 財年全年銷售額達 1920.5 億美元，年增率 17.7%，是 1992 年以來最大年增幅。全年淨利為 50.1 億美元，年增逾 25%，則創 1998 年迄今最大年增幅。

Costco (COST-US) 周四上漲 0.1% ，盤後上漲約 0.6% 至 455.6 美元。

儘管 8 月通膨略有趨緩，但仍處於高點，Galanti 表示，勞力成本、運費與運輸成本上升，加上卡車司機短缺、港口延誤、缺櫃和零件短缺等一系列因素，推高了商品價格，目前供應鏈狀況耐人尋味。

摩根大通 (JP Morgan) 分析師表示，Costco 營運擁有很大彈性，能在各種環境中 (金融海嘯、疫情) 成為贏家。無論接下來消費者會增加居家飲食費、還是更願意外出餐廳用餐， Costco 都將持續受惠。