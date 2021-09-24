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晶片荒惡化 美商務部長：擬動用國防生產法取得企業庫存數據

鉅亨網編譯余曉惠
晶片荒惡化 美商務部長：擬動用國防生產法掌握半導體供需數據 (圖:AFP)
晶片荒惡化 美商務部長：擬動用國防生產法掌握半導體供需數據 (圖:AFP)
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晶片半導體晶片荒產業商務部台積電英特爾蘋果三星美光供應鏈汽車車用晶片缺貨漲價重複下單交期

美國商務部周四 (23 日) 召開半導體峰會，商務部長雷蒙多 (Gina Raimonda) 表示，是時候「積極」因應日益惡化的晶片荒，並透露白宮考慮啟動冷戰時期「國防生產法」(DPA)，以要求半導體供應鏈提交晶片庫存和銷售數據，並判斷是否存在囤積情形。

彭博報導，商務部耗費好幾個月釐清半導體供應分配情形，但前兩次會議都未能提升供應鏈透明度，很多企業也拒絕把敏感的商業數據提供給政府。雷蒙多表示，白宮此舉目的是想解決導致美國車廠停產、消費電子產品短缺的供應鏈瓶頸，並找出是否有人囤貨。

雷蒙多說，商務部希望企業在 45 天內完成和供應鏈資訊相關的問券，雖然這項政策目前為自願性質，但她已經警告各企業代表，如果不回覆問券，商務部可以動用國防生產法、或以其他工具要求企業回應。

她說：「我對企業代表說，『我不想走到強制這一步，但如果他們不遵守，會讓我別無選擇這麼做』。今天我在會議中說，我們正在評估這種選項、各種工具。我希望事情不要演變至此，但我們需要看到事情有一些進展，需要企業遵守一些事，」

國防生產法將授權總統在危機時期指揮企業的生產，拜登和川普政府都曾動用此法，加快 COVID-19 疫苗和相關醫療用品的生產和配發。

不過，雷蒙多未透露如何使用國防生產法，向半導體製造商或他們的客戶取得白宮想要的資訊，她也沒有提到個別企業。

半導體峰會周四一開場，雷蒙多表示與會的企業做了很多有建設性的事情，接著話鋒一轉說，美國政府仍有必要掌握供應鏈資訊，因為各家企業之間尚未建立起信任關係。

根據路透，周四參加這場線上峰會的企業包括：底特律三大車廠、蘋果 (AAPL-US)、戴姆勒、BMW、GlobalFoundries(格芯，格羅方德)、美光 (MU-US)、台積電 (TSM-US)、英特爾 (INTC-US)、三星、微軟 (MSFT-US)。

雷蒙多說：「據說某些消費性產品公司採購的晶片量是實際需求的兩到三倍，正在囤貨。這讓我們無法掌握確切的需求。一些顧客反映他們無法從供應商獲得直接回應...。」

白宮是否真的會下令企業提交庫存數據引發市場關注。疫情爆發導致晶片客戶恐慌性超額採購，讓這些公司營收和獲利水漲船高，投資人擔心，如果未使用到的庫存一直增加，最終會導致市場崩解。

Susquehanna Financial Group 統計顯示，8 月晶片交期再創歷史新高，拉長到 21 個禮拜。目前晶片供應鏈最大問題環繞在東南亞疫情，例如馬來西亞和越南工廠許多暫時關閉並削減產能。

晶片交期，來源:Bloomberg
晶片交期，來源: Bloomberg

(本文不開放合作夥伴轉載)

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