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個股分析／鴻海MIH助攻 電動車快速起跑

楊惠宇
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萬寶投顧楊惠宇鴻海

台灣早期在汽車產業多以代工為主，直到裕隆集團 (2201-TW) 在 2008 年發表自創品牌「納智捷」後才算是有了突破口，可惜雷聲大雨點小，始終打不進主流市場，後繼無力下黯然宣佈退出，而旗下東裕銷售也以破產作收，引起市場一片曄然。
 
若是以往傳統燃油車，台廠確實難以打敗歐美等國際巨頭，但此次遇到汽車業面臨巨大轉型，由燃油轉至電動，特色為傳統零件減少，但半導體搭載大增，此符合台廠半導體強項，也順利讓許多廠商找到另一片「新藍海」。
 
最成功的例子，非鴻海集團莫屬 (2317-TW)，在手機趨向飽和時代，鴻家軍一直要找另一條出路，而需搭載大量半導體的電動車成為最佳選擇，所謂山不轉路轉，「孤軍奮鬥難行、眾志可以成城」，鴻海有豐富電子業經驗，但對於汽車可是完全新手，加上自創自有品牌需時間累積，於是找上裕隆及台灣數百家大大小小(包括硬體零件、軟體互聯網) 等公司，組成「MIH」電動車平台，企圖要以完整的產業鏈，來迎接這波浪潮。

MIH 陣容龐大

一台電動車製造，除了硬體外也有軟體需求，包含動力、能源、電腦控制、胎壓偵測系統、及車用晶片、車殼等，當中涵蓋的台灣上市櫃大公司就超過五十家，除此以外知名的外商如寧德時代、德州儀器、三星、微軟等等，也在平台的供應鏈中。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1456 期】
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