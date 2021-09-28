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中國耗能雙控、共同富裕政策下 哪類股Q4優先布局？

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中國耗能雙控、共同富裕政策下 哪類股Q4優先布局？(鉅亨網資料照)
中國耗能雙控、共同富裕政策下 哪類股Q4優先布局？(鉅亨網資料照)
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萬寶投顧陳子榕台股

萬寶投顧陳子榕指出，中國大陸能耗雙控無預警通知斷電，讓市場一陣驚慌，PCB、被動元件和部分的 NB 廠直接受衝擊，不過業者大多已緊急調度其他廠區支援，並利用之前庫存來因應，預計影響層面不會太大。當中，載板三雄因為產能維持滿載，空閒產能有限，不至於有轉單效應出現，但 9 月營收可能會出現遞延至第四季認列，而未來中國大陸會不會又突然發動停電，將是持續觀察的重點。
 
而維繫電子命脈的半導體幸好不在限電範圍內，週一台積電 (2330-TW) 拉尾盤表態，股價順利站上 600 元關卡，全球晶片持續供不應求，台積電 8 月營收已創單月歷史次高，現在步入旺季加上漲價效應，9 月營收可望衝破 1,500 億元大關，法人續捧下，有機會帶領大盤上攻。
 
同樣沒有限電的面板產業，股價一樣走路有風，已經整理一段時間的友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 受到法人持續青睞，之前就提醒大家面板第三季仍有望獲利，全年 EPS 也會是 10 多年來的最佳水準，股價超跌別再亂殺，週一面板雙雄滾量上漲，突破均線往季線發展，投信也連日加碼，近期股價有望進一步表現。
 
此外，中國大陸為了拚碳中和，一連串的限廢令、停電停產政策，反而導致產量減少激勵原物料族群價格上漲，目前 EG 每噸報價已衝破 700 美元大關，EVA 也衝破 3 千美元新高，接下來一連串購物消費節日，HDPE 包材、EVA 鞋材和太陽能封裝膜、PP 玩具家電等需求，恐將持續刺激報價，相關塑化、造紙、紡織、製鞋第四季營運有望走高。
 
同樣具備第四季營運動能的還包括電子高價股、銅箔基板、PCB、矽智財族群，像是世芯 - KY(3661-TW) 年初受到飛騰事件影響，股價從千元重摔至最低 363.5 元，最新消息是飛騰採 7 奈米和 16 奈米製程的 CPU，可望 10 月在台積電重新生產，將直接貢獻世芯 - KY 明年第一季營收，我從 5 月開始多次推薦世芯 - KY，股價現在已經重返 900 元大關，大漲 528 元，漲幅逾 140％，受飛騰訂單利多激勵，世芯 - KY 股價將勇往前進挑戰千元。
 
萬寶投顧陳子榕指出，近期盤面焦點還可先鎖定在季底作帳的營收、成交量、法人籌碼三高族群，包括散熱模組廠奇鋐 (3017-TW)、衛星通訊廠台揚 (2314-TW)、MCU 廠紘康 (6457-TW)、電子紙廠振曜 (6143-TW)、CCL 廠台光電 (2383-TW)。
 
8/27 向大家推薦振曜 (6143-TW)，股價漲幅已逾 21％，短線股價打了 W 底，投信持續加碼，成交量大增；9/23 才推薦的台光電，股價創近期新高，雖遇中國大陸限電利空襲擊，週二股價已止跌回穩收紅。台光電下半年在新手機、伺服器新平台推升下，第三季營收估突破百億元登頂，全年 EPS 挑戰 16.2 元，基本面頗具支撐。
 
萬寶投顧陳子榕指出，台股量縮震盪下，個股強弱分明，繼續跟大家分享三檔好股：

泰鼎 - KY(4927-TW) 因中國大陸啟動「能耗雙控」政策，而 PCB 廠泰鼎 - KY 因生產基地集中在泰國，相較同業受中國大陸政府限電的影響較小、泰鼎三廠新產能正如火如荼開出，第一條新產線 7 月中開出後，就帶動泰鼎營收創下新高，隨著東南亞地區疫情陸續受控，9 月客戶稼動率和拉貨狀況也已恢復，預期泰鼎第三季整體營收仍季增，且 2021 全年營收較 2020 年有雙位數成長。

合晶 (6182-TW) 因車用晶片及電子元件市況好轉，合晶產能維持滿載，下半年 8 吋重摻晶圓換約，產品報價調漲 10％以上，預估 9 月營收將挑戰新高，本季營收挑戰歷史次高，第四季更上一層樓；合晶受惠半導體應用熱，今年以來業績持續成長，前八月合併營收 64.82 億元，年增 34.1％，為同期最佳，因應市場需求，合晶拋光片、磊晶持續擴產，重摻晶圓營收比重也增加，全年獲利持續看旺。

華夏 (1305-TW) 因 PVC 本周報價續揚，站穩 1,420 美元(噸)，受惠印度雨季 9 月結束、下游庫存持續去化，推動 PVC 需求回溫，而中國大陸因 LG、天津大沽、聯成、齊魯石化安排歲修，使產能降低，加上煤炭緊缺，電石法 PVC 價格創近五年新高，支撐乙烯法 PVC 維持強勢格局。因 PVC 供需趨緊，推升華夏營運動能，看好第三季營運回升，有望較第二季明顯成長；估華夏今年 EPS 有望衝 5 元水準，將攀歷史新高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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