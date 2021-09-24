〈蘋果新機開賣〉資費與去年差異不大 電信商拚ARPU持穩

iPhone 13 系列新機今 (24) 日登台，5G 資費已上路逾一年，帶動電信商 ARPU(使用者平均收入) 止跌回升，五家電信高層同聲，新機除了有望推升年底前 5G 用戶滲透率達 20% 外，資費與去年差異不大，短期應不會有太大調整，讓 ARPU 維持穩定向上態勢。

經歷 4G 時期 499 低資費價格競爭後，隨著 5G 手機帶動高資費申辦量，五家電信 ARPU 緩步回溫，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪分析，由於台灣較晚進入 4G 時期，投資費用相對低，因此出現殺價競爭，不過到了 5G 時期，台灣領先國際開台，建置成本高，再出現低價環境對各家沒有好處。

井琪預期，目前各家頻譜攤提費用壓力大，資費還不到出現低價競爭的時機，短期內也難以發生，否則對獲利衝擊不小。

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨也提到，台灣 5G 資費吃到飽門檻，相對國際來說不算高，儘管台灣大建設高峰期已過，但攤提費用仍處於高檔，未來會依據客戶需求動態調整資費。

亞太電 (3682-TW) 與台灣之星在 5G 高資費拉抬下，ARPU 都較 4G 時期成長 1 倍，兩家業者都看好，過去低資費的用戶占多數，隨著新機種上市，積極把低資費用戶價格提升，新用戶則申辦高資費方案。

其中，亞太電預期短期內 5G 資費未有大幅波動，且 799 元資費已來到甜蜜點，目標今年 799 元資費比重拉升至 3 成，999 元以上比重則有 7 成。

自去年蘋果推出 5G 手機後，台灣 5G 用戶數持續增加，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂指出，約有 7-8 成旗艦機用戶搭配高資費方案，今年也以 1399 元資費比例最高，看好將再帶動滲透率增加 1 成。

遠傳本 (9) 月 5G 用戶數已來到百萬戶，滲透率已突破 20%，井琪認為，由於 4G 網路相對壅擠，而 5G 網路容量大，目前僅 100 萬用戶使用，預期遠傳持續優化網路，並有全球最佳 5G 網路，明年將持續推動 4G 用戶升級 5G。

台灣大 5G 用戶數，每月以 1% 滲透率成長，預期 iPhone 13 帶動下再擴大 5G 用戶數規模；亞太電與台灣之星均力拚年底前，5G 用戶滲透率可達 2 成，估分別約有 40 萬戶、逾 50 萬戶。