〈房產〉全台商用不動產走出疫情陰霾 Q3成交額404億元季增近4成

全台商用不動產市場逐漸走出疫情三級警戒陰霾，商仲業者統計第三季上市櫃法人大型交易 (截至 9 月 21 日)，商用不動產總交易金額達 404 億元，季增 39.31%，以工業地產類產品需求最旺。

至於土地交易部分，統計 2021 年第三季交易金額為 334 億元，如加計華固 (2548-TW) 以 44.88 億元標下的南港商用建地，金額己達 379 億元，前三季購地金額突破 1000 億元達 1054 億元，而建商在重點區域購地並未停手。

信義全球資產總經理柯宏安表示，2021 年第三季商用不動產，以工業地產類產品交易 231 億元 (佔 57%) 最高，交易區域主要在新北、桃園，其中新北的土城工業區就有 3 筆交易，包含家登精密、皇鼎建設、中探針等企業投資，而桃園主要交易則在中壢工業區，包含日月光、晟銘電等企業。另外，廠辦類產品交易則以 98 億 (佔 24%) 居次，其中第三季規模最大筆為三商美邦人壽以 34 億元買下今年才取得使照的華固智富中⼼⼤樓整棟，顯然購買整棟廠辦已成為近年企業擴編新選項，也牽引建商購地佈局轉向。

至於第三季的土地與地上權交易，主要區域為台中、桃園，其中台中土地交易金額達 118 億元最高，最大筆交易是遠雄建設以 38.8 億元買下西屯區土地，另外 14 期重劃區本季就有國泰建設、坤悅等建商搶進。而桃園土地交易金額來到 112 億元，以機場捷運沿線為主，包含青埔高鐵特定區、機場捷運 A7、A10、A20 站，最大宗土地交易為宏普建設以 26.3 億元買下桃園高鐵特定區近 1,800 坪土地。

柯宏安分析，雖然目前仍需留意國外經濟與疫情變數，但投資台灣回流金額已破 1 兆元，產業資金水位高，仍是第四季市場重要立基點。未來商用不動產交易趨勢包括情下宅經濟持續旺盛，電商與物流業積極布局物流配送系統，會持續購地蓋物流中心；其次，企業總部舊換新需求高，全新整棟廠辦更受青睞，帶動建商買地蓋廠辦、商辦比例提高；同時，因應即時生產需求且考量供應鏈群聚，企業會在既有基地周邊擴大購買整併可立即使用的廠房。

至於土地市場交易趨勢，雙北、桃園、台中仍是焦點區域，在剛性需支撐下，預期是建商投入重點商品包括捷運沿線土地及重點發展的新興重劃區土地；第三則爲反轉發展的舊市區內一些低度開發但具整合效益的土地。